لبنان: مقتل 5 جنود لجيش الاحتلال… وشظايا قصف مصنعين تصيب مطار بيروت

عواصم – «القدس العربي» ووكالات: هددت الغارات الإسرائيلية التي شُنّت بعد منتصف ليل الأربعاء الخميس مطار رفيق الحريري الدولي إذ تعرّض أحد المدارج لسقوط شظايا إثر غارة على منطقة الأوزاعي الملاصقة للمطار دمرت مصنعين من دون أن تتسبب بتوقف الحركة في المطار حسبما أكد وزير الأشغال والنقل علي حمية على منصة “إكس”. وارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 3102 شهيد حسب وزارة الصحة.

وجرت أمس اشتباكات عنيفة بين جيش الاحتلال و”حزب الله” على الحدود اللبنانية واعترف العدو بمقتل 5 جنود له وسقوط 10 إصابات له في لبنان وغزة.

وأعلن “حزب الله”، الخميس، أنه استهدف بالصواريخ قاعدتين للجيش و4 مستوطنات في الشمال. وأضاف أنه استهدف 9 تجمعات وتحركات لجنود شمالي فلسطين المحتلة. ووصلت صواريخ الحزب أمس إلى الكريات في حيفا، حيث أصيب منزل ومركبة، في منطقة كريات يام حسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” و”قناة 12″، وأسفر سقوط أحدها عن أضرار مادية كبيرة وتسرب للغاز في الموقع وانقطاع الكهرباء. وفي السياق، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق نحو 50 صاروخاً من لبنان.

وشهد يوم أمس اعتداءات على مناطق عدة في الجنوب والبقاع وبيروت كان بينها استهداف لسيارة على طريق عاريا الجمهور في قضاء عاليه تسبب باستشهاد امرأة.

وبعد الظهر، استهدف الطيران الإسرائيلي سيارة في صيدا بالقرب من حاجز الجيش على جسر الأولي، ما أدى إلى سقوط 3 شهداء إخوة إضافة إلى إصابة 5 عسكريين من “اليونيفيل” و3 من الجيش.

وفي الجنوب، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدات عدة وسقط 12 إصابة بغارة معادية على موقع أثري في مدينة صور. ومساءً أغار الطيران الحربي المعادي مرتين على بلدة تبنين جنوب لبنان (مسقط رأس رئيس البرلمان نبيه بري).