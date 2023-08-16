لبنان.. منصّة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز تصل إلى البلوك 9 والأعمال تستغرق 70 يوماً

بيروت- “القدس العربي”: في خضم التوترات السياسية والأزمة الاقتصادية والمالية التي تخيّم على لبنان وانسداد أفق الحلول، برزت بارقة أمل نحو المستقبل تمثّلت بوصول منصّة الحفر “Transocean Barents” التي استأجرتها شركة “توتال إينرجي” إلى المياه الإقليمية اللبنانية ورسوّها في البلوك الرقم 9 القريب من حقل كاريش للبدء بعمليات التنقيب عن النفط والغاز في الأيام القليلة المقبلة، ومن المفترض أن تستغرق أعمال الحفر للوصول إلى البئر ما بين 60 و70 يوماً للتأكد من وجود الغاز.

وسينقسم طاقم العمل الموجود على المنصة إلى فريقين، يتناوبان مداورة على مدار الـ24 ساعة في النهار لمدة 15 يوماً، ثمّ يرتاحان بعدها 15 يوماً قبل أن يعودا إلى الحفر مجدداً على عمق 4200 متر.

وبالتزامن مع وصول المنصّة قام وزيرا الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه على حمية ووليد فياض بزيارة ميدانية إلى القاعدة اللوجستية التي ستُعتمد في مطار رفيق الحريري الدولي لإقلاع وهبوط طائرة الهليكوبتر المخصصة لتقديم الخدمات من وإلى المنصة.

وأعلن وزير الأشغال أنه “للعلم اليوم الأربعاء 16\8\2023 صباحاً باخرة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9 قد وصلت إلى نقطة الحفر المحددة لها”.

تزامناً أعطى وزير البيئة ناصر ياسين موافقته على تقرير تقييم الأثر البيئي العائد لمشروع استكشاف النفط والغاز في الرقعة الرقم 9 (قانا1\31-2023) في المياه البحرية اللبنانية، وطلب من وزارة الطاقة تقيّد المشغّلين بملاحظات وزارة البيئة والتقدم خلال شهر بنتائج المسوحات والأعمال.

من جهتها، أعلنت شركة “توتال إنيرجيز” مشغّل الرقعة رقم 9، عن وصول منصة الحفر إلى الرقعة على بعد حوالي 120 كيلومتراً من بيروت في المياه اللبنانية إلى جانب وصول أول طائرة هليكوبتر إلى مطار بيروت، وهذه المروحية، التي تديرها شركة Gulf Helicopters ستنقل الفِرق إلى منصة الحفر”.

وأضافت الشركة في بيان: “يشكل وصول الآليتيْن خطوة مهمة في التحضير لحفر البئر الاستكشافية في الرقعة رقم 9 الذي سيبدأ في أواخر شهر آب/أغسطس 2023”.

وختمت: إن “توتال إنيرجيز” للاستكشاف والإنتاج موجودة في لبنان منذ عام 2018، وهو العام الذي تمّ فيه توقيع اتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج للرّقعتيْن رقم 9 و4. وبصفتها المشغّل لهاتيْن الرقعتيْن أنهت شركة “توتال إنيرجيز” أول بئر استكشافي تم حفره على الإطلاق في المياه اللبنانية العميقة، في الرقعة رقم 4 في أوائل عام 2020. ووفقًا لالتزاماتها التعاقدية مع شريكتيْها “إيني” و”قطر للطاقة”، تستعد “توتال إنيرجيز” لحفر بئر اثانٍ. وسيتم حفر هذا البئر في الرّقعة رقم 9 خلال عام 2023″.