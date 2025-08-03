لبنان: نحو إقرار حصرية السلاح دونما آلية لتنفيذه

رسم الرئيس جوزيف عون، بخطابه يوم الخميس الماضي، طريق الانتقال بلبنان من «حال الانهيار إلى حال الاستقرار». حدّد توقيت ذلك بجلسة مجلس الوزراء يوم غد الثلاثاء، المخصصة للبتّ بقرار حصرية السلاح بيد الدولة. وَعَدَ اللبنانيين أيضاً بضمان الحماية لهم جميعاً بالتوازي مع تقوية الجيش. بعد ساعات معدودة على خطاب الرئيس، شنّ سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة غارات شملت قرى في سهل البقاع الشمالي، كما مواقع عدّة في جنوب لبنان، أبرزها بلدة العيشية، مسقط رأس الرئيس عون على سفح جبل الريحان.

«إسرائيل» زعمت أنها قصفت ودمّرت مخازن أسلحة لحزب الله، لكن ما من مصدر موثوق أكّد حصيلة غاراتها. ما نجحت في تحقيقه فعلاً هو تأجيج جدل اللبنانيين، مسؤولين ومواطنين، حول قدرة مجلس الوزراء على بتّ مسألة حصرية السلاح بيد الدولة. البعض يعتقد أن أكثرية الوزراء سيوافقون على ذلك. البعض الآخر يرجّح أن يرفض وزيرا حزب الله في الحكومة الموافقة على نزع سلاحه، كونه العمود الفقري للمقاومة ضد «إسرائيل» التي تحتل أراضي لبنانية وأخرى سورية مجاورة، وتهدد باحتلال المزيد. وثمة فريق ثالث يرى أن سقوط نظام بشار الأسد، وسيطرة فصائل إسلامية متطرفة على السلطة في دمشق معادية لحزب الله، أدّيا إلى قطع طريق إمداده اللوجيستي ما قرّب بالتالي موافقته على تسويةٍ بشأن مسألة حصرية السلاح، تراعي المتوجبات الواردة في خطاب قَسَم الرئيس عون، والبيان الوزاري لحكومة نواف سلام، على أن تقترن التسوية بإقرار إستراتيجيا للدفاع الوطني وتسليح الجيش لمواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان. من مجمل الواقعات والتحوّلات والتحفظات والمحاججات المتقابلة، يستطيع المراقب الموضوعي أن يستخلص حقائق راسخة، ويستشرف احتمالات بازغة على النحو الآتي:

يعي حزب الله ومؤيدو المقاومة، أن موازين القوى السياسية والعسكرية أصبحت في غير صالحهم، غير أنهم يتمسكون بسلاحهم، طالما إسرائيل تحتل أراضي في لبنان

أولاً: ثمة ثقافات ثلاث تتوزّع اللبنانيين، مذّ جرى تأسيس «دولة لبنان الكبير» بقرارٍ من سلطات الانتداب الفرنسي سنة 1920: الأولى، ثقافة لبنانية عربية تقليدية متجذّرة لدى غالبية المسلمين، وبعض اوساط المسيحيين. الثانية، ثقافة لبنانية غير تقليدية تضمّ غالبية المسيحيين، وبعض المسلمين وتتصف بالغربنة westernization بمعنى انها تتشرّب ثقافة الغرب الأوروبي والأمريكي، وتتبنى أفكاره وطرائق معيشته ومبتكراته، على نحوٍ يبدو معها أشخاص هذه الثقافة وكأن أقدامهم في أرض البلد، بينما عقولهم وآراؤهم وتطلعاتهم متجهة ومتأثرة بحضارة وسياسة دول أوروبا وأمريكا. وثمة ثقافة ثالثة منفتحة عابرة للطوائف تتصف بالتجدّد، من خلال الاقتباس من الغرب ما هو نافع ومجدٍّ وغير متناقض مع الهوية الوطنية الجامعة، وداعم لحق اللبنانيين والعرب، بالحرية والديمقراطية وحكم القانون والعدالة والتنمية.

ثانياً: معظم أشخاص الثقافة الأولى (اللبنانية العربية)، كما معظم أشخاص الثقافة الثالثة (المنفتحة العابرة للطوائف) يؤيدون المقاومة في لبنان وفلسطين ضد «إسرائيل»، ويعارضون سياسة الولايات المتحدة حيال العرب وبلدان العالم الثالث.

ثالثاً: معظم أشخاص الثقافة الثانية (المتغرّبة) يؤيدون سياسة دول الغرب عموماً، والولايات المتحدة خصوصاً، كما يؤيدون التطبيع مع «إسرائيل» ونزع سلاح المقاومة.

رابعاً: ظاهر الحال يشي بأن مؤيدي نزع سلاح المقاومة يشكّلون الأكثرية في مجلس الوزراء، كما في مجلس النواب.

خامساً: يعي حزب الله ومؤيدو المقاومة، أن موازين القوى السياسية والعسكرية أصبحت في غير صالحهم، بعد سقوط نظام بشار الأسد وتصدّع محور المقاومة. غير أنهم يتمسكون بسلاحهم، طالما إسرائيل تحتل أراضي في لبنان، وتمضي في ارتكاب اعتداءات متواصلة عليه، لكنهم يفضلون التوصل إلى صيغة توافق مع الرئيس عون، وحكومة نواف سلام قوامها، مبدئياً، الأسس الآتية:

*التمسّك بوجوب انسحاب «إسرائيل» بلا قيد أو شرط من الأراضي اللبنانية المحتلة.

*إقرار استراتيجية للدفاع الوطني، مقرونةً بخطةٍ عملية لتسليح الجيش اللبناني من كل المصادر المتاحة، ورفض أي قيود أمريكية في هذا الصدد.

*احتفاظ حزب الله بسلاحه، وعدم نزعه طالما «إسرائيل» تحتل أراضي لبنانية وتواصل اعتداءاتها، براً وبحراً وجواً.

*التزام حزب الله، بما هو ذراع المقاومة اللبنانية، باستراتيجية الدفاع الوطني المعتمدة رسمياً، واستعداده لتجميد عملياته القتالية ضد «إسرائيل»، عندما تصبح غير معتدية ولا تحتل أراضي لبنانية.

* قيام حزب الله بتسليم سلاحه للجيش اللبناني بعد تنفيذ «إسرائيل» قرار الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتوقفها عن الاعتداء على لبنان بموجب قرار بضمانات جدّية يُتخذ في مجلس الأمن الدولي.

*توافق المكوّنات السياسية اللبنانية على الأسس المبيّنة آنفاً قبل تنفيذ القرار بحصرية السلاح بيد الدولة في مجلس الوزراء، والمصادقة عليه تالياً في مجلس النواب بأكثرية وازنة.

ماذا يمكن أن يحدث إذا لم يتمّ التوافق على الأسس المبيّنة آنفاً، قبل اتخاذ مجلس الوزراء قراره المتعلق بحصرية السلاح؟ أرى، وربما غيري أيضاً، أن ما يمكن أن يحدث يتوقّف على احتمالين: موافقة أو عدم موافقة رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والقوى السياسية المؤيدة لهم، على الأسس التوافقية المشار إليها آنفاً. رد فعل «إسرائيل»، ومن ورائها الولايات المتحدة، على أيّ من الاحتمالين المشار إليهما أعلاه وطريقة تصرفها حيال لبنان. في ضوء هذين الاحتمالين، أرى أن ما يمكن أن يحدث بعد تحقّق أو عدم تحقّق أيٍّ منهما هو الآتي:

ـ إذا جرى التوافق بين الرؤساء الثلاثة والقوى السياسية المؤيدة لهم، على الأسس التوافقية المشار إليها آنفاً، يتخذ مجلس الوزراء بالإجماع قراراً يقضي بحصرية السلاح بيد الدولة، من دون آلية لتنفيذه، فيصبح حزب الله مستعداً لتسليم سلاحه فور انسحاب «اسرائيل» من أراضٍ تحتلها.

ـ إذا لم يتمّ التوافق بين الرؤساء الثلاثة ومؤيديهم على الأسس التوافقية المشار اليها آنفاً، وأصرّ مجلس الوزراء على اتخاذ قرارٍ بحصرية السلاح وتنفيذه، يُقاطع وزراء حزب الله وحلفاؤه الجلسة، رفضاً للقرار المذكور.

ـ امتناع الحكومة عن تنفيذ قرار حصرية السلاح بالقوة لإدراكها أن الجيش اللبناني، بوضعه الحالي، غير قادر، وربما غير موافق على تنفيذه.

ـ امتناع حزب الله عن تفعيل مقاومته ضد «إسرائيل» بعد رفضه قرار حصرية السلاح المفتقر إلى الأسس التوافقية المشار إليها آنفاً، باعتماد مسلك الصبر الاستراتيجي بغية استكمال تعافيه وتعظيم قدراته للردّ على العدو في الوقت المناسب.

ـ متابعة الحوار والتفاوض، خلال مرحلة لاحصرية التنفيذ (بمعنى عدم وجود آلية لتنفيذ قرار حصرية السلاح) بين الحكومة والأطراف ذات الصلة بغية التوصل إلى تسوية مقبولة.

ـ إذا قامت «إسرائيل» بعدوان واسع النطاق، فسيجد حزب الله وحلفاؤه أنفسهم مضطرين إلى مواجهتها أيّا كانت موازين القوى السائدة.

ـ أما إذا بادرت حكومة نواف سلام (أو غيرها) قبل معاودة «إسرائيل» اعتداءاتها، أو خلالها ـ لا سمح الله – إلى استخدام القوة لنزع سلاح المقاومة، فسيجد الرئيس جوزيف عون أن دعوته اللبنانيين إلى الاختيار بين الانهيار، أو الاستقرار قد تحوّلت بسرعةٍ قياسية إلى حال استقرار الانهيار. أليس التوافق أجدى وأفعل؟

كاتب لبناني

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