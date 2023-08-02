لبنان: هدوء حذر في مخيم “عين الحلوة” بعد الاتفاق على هدنة

بيروت: شهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان، الأربعاء، هدوءا حذرا بالتزامن مع بدء سريان هدنة، أنهت نحو 4 أيام من الاشتباكات.

وأفيد بأن حالة هدوء حذر تسود داخل المخيم بعدما أعلنت “هيئة العمل الفلسطيني المشترك” تشكيل لجنة ميدانية لتثبيت وقف إطلاق النار، وتكليف لجنة تحقيق في اغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي، ورفع الغطاء عن مرتكبي العملية.

وتمت ملاحظة خروقات استثنائية للهدنة، حيث سمع إطلاق رصاص وقذائف بشكل متقطع، لكن عملت اللجنة على معالجتها.

ومساء الثلاثاء تجددت الاشتباكات بين فصائل إسلامية وقوات الأمن الوطني التابعة لحركة “فتح”، بعد انتهاء اجتماع بين مسؤولين فلسطينيين ولبنانيين في دار الفتوى بمدينة صيدا، برئاسة مفتي لبنان سليم سوسان.

وأسفرت الاشتباكات التي اندلعت السبت، عن مقتل 11 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين، وفق تصريحات مصدر طبي في مدينة صيدا، الأربعاء.

(الأناضول)