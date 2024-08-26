لبنان يودّع الرئيس سليم الحص وسط حداد رسمي

بيروت- “القدس العربي”: في ظل حداد رسمي لثلاثة أيام وتنكيس للأعلام على السراي الحكومي، ودّع لبنان الرئيس سليم الحص، الذي وافته المنيّة عن 95 عاماً، بعد مسيرة زاخرة بالخبرة السياسية والاقتصادية واتصافه بالنزاهة والاستقامة ونظافة الكف.

وأقامت الحكومة اللبنانية مأتماً رسمياً للرئيس الحص، ونقل الجثمان مجللاً بالعلم اللبناني ومحمولاً على عربة مدفع، بمواكبة من قوى الأمن الداخلي في موكب انطلق من مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت إلى مسجد مقام الإمام الأوزاعي، وأقيمت مراسم التشييع في باحة المسجد عند وصول الجثمان، حيث أدت كتيبة من قوى الأمن الداخلي التحية للفقيد وعزفت موسيقى لحن الموتى، ثم أمّ مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان المصلين على الجثمان في المسجد.

وتقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمفتي دريان وابنة الرئيس الحص وداد وحفيده سليم رحال التعازي في باحة المسجد، في وقت توالت المواقف التي قدمت التعازي من مختلف الأحزاب والقيادات على اختلاف انتماءاتها.