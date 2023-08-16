لبنان: وصول منصّة حفر للتنقيب عن النفط والغاز قرب حقل كاريش

بيروت- “القدس العربي”:

في خضم التوترات السياسية والأزمة الاقتصادية والمالية التي تخيّم على لبنان، وانسداد أفق الحلول، برزت بارقة أمل نحو المستقبل، تمثّلت بوصول منصّة الحفر “Transocean Barents” التي استأجرتها شركة “توتال إنيرجي” إلى المياه الإقليمية اللبنانية، ورسوّها في البلوك رقم 9 القريب من حقل كاريش، للبدء بعمليات التنقيب عن النفط والغاز في الأيام القليلة المقبلة.

ومن المفترض أن تستغرق أعمال الحفر للوصول إلى البئر ما بين 60 و70 يوماً للتأكد من وجود الغاز.

وسينقسم طاقم العمل الموجود على المنصة إلى فريقين، يتناوبان مداورة على مدار الـ24 ساعة في النهار لمدة 15 يوماً، ثمّ يرتاحان بعدها 15 يوماً، قبل أن يعودا إلى الحفر مجدداً على عمق 4200 متر.

وبالتزامن مع وصول المنصّة، قام وزيرا الأشغال العامة والنقل، علي حمية، والطاقة والمياه وليد فياض، بزيارة ميدانية إلى القاعدة اللوجستية التي ستُعتمد في مطار رفيق الحريري الدولي لإقلاع وهبوط طائرة الهليكوبتر المخصصة لتقديم الخدمات من وإلى المنصة.

وقال وزير الأشغال: “للعلم اليوم الأربعاء صباحاً، باخرة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9 قد وصلت إلى نقطة الحفر المحددة لها”.

تزامناً، أعطى وزير البيئة ناصر ياسين، موافقته على تقرير تقييم الأثر البيئي العائد لمشروع استكشاف النفط والغاز في الرقعة رقم 9 (قانا1\31-2023) في المياه البحرية اللبنانية، وطلب من وزارة الطاقة تقيّد المشغّلين بملاحظات وزارة البيئة والتقدم خلال شهر بنتائج المسوحات والأعمال.