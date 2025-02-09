لبنان.. ولادة حكومة العهد الأولى برئاسة نواف سلام وعيد مار مارون يجمع أركان الدولة

بيروت- “القدس العربي”:

بأمل كبير استقبل اللبنانيون حكومة الرئيس نواف سلام التي أبصرت النور بعد 26 يوماً على تكليفه بعد التوافق في الاجتماع الثلاثي في قصر بعبدا بينه وبين كل من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري على الوزير الشيعي الخامس، حيث طُرحت أكثر من تسمية في اليومين الماضيين لحل الخلاف بعد تمسك كل من بري وسلام بإسمي عبد الرضى ناصر ولميا مبيّض.

وبعد اعتذار الوزير السابق ناصر السعيدي عن قبول التوزير وطرح اسم نائب حاكم مصرف لبنان الأسبق رائد شرف الدين الذي اصطدم بتحفظ الثنائي الشيعي، حمل الرئيس المكلف ثلاثة أسماء جديدة إلى الاجتماع الثلاثي في بعبدا هي فادي مكي وسعد الدين الزين وكامل مهنا ليتم التوافق على أحدها حيث رسا الأمر على فادي مكي وهو شريك ومدير تنفيذي لشركة “بوسطن كونسلتينغ غروب”.

وهكذا انتهى وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الحكومية التي سبقها اختراق كبير من خلال حل عقدة تمثيل “القوات اللبنانية” التي أسندت إليها 4 حقائب أبرزها الخارجية والطاقة والصناعة، لتولد حكومة العهد الأولى في ولاية الرئيس جوزف عون المؤلفة من 24 وزيراً كعيدية في عيد مار مارون وهذا ما ألمح إليه الرئيس بري الذي لدى خروجه من القصر أجاب على سؤال “إذا كان مشي الحال”؟ فقال “ببركات مار مارون”.

24 وزيراً من الاختصاصيين غير الحزبيين وغياب الثلث المعطل وتمثيل التيار الوطني الحر

وهكذا ولدت حكومة نواف سلام في أقل من شهر خلافاً للمدة التي كانت يستغرقها تأليف الحكومات في السنوات الماضية وتحديداً منذ عام 2009، حيث لم يستطع الرئيس سعد الحريري تشكيل حكومته الأولى إلا بعد 134 يوماً، بينما احتاج الرئيس نجيب ميقاتي إلى 139 يوماً لتأليف حكومته الثانية في عام 2011. فيما كسر الرئيس تمام سلام الأرقام القياسية إذ لزمه 315 يوماً لتشكيل حكومته عام 2014.

أسماء الوزراء

وقد تلا أمين عام مجلس الوزراء محمود مكيّة الذي استدعي إلى القصر مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ثم مرسوم تسمية رئيس الحكومة فمرسوم تأليف الحكومة وأسماء الوزراء التي جاءت على الشكل الآتي:

نواف سلام رئيساً للحكومة، طارق متري نائباً لرئيس الحكومة، ياسين جابر وزيراً للمالية، غسان سلامة وزيراً للثقافة، يوسف رجي وزيراً للخارجية، اللواء المتقاعد ميشال منسى وزيراً للدفاع، العميد المتقاعد أحمد الحجار وزيراً للداخلية، جو صدي وزيراً للطاقة، شارل الحاج وزيراً للاتصالات، جو عيسى الخوري وزيراً للصناعة، ريما كرامي وزيرة للتربية، حنين السيد وزيرة الشؤون الاجتماعية، تمارا الزين وزيرة للبيئة، عادل نصار وزيراً للعدل، فايز رسامني وزيراً للأشغال والنقل، نزار هاني وزيراً للزراعة، عامر البساط وزيراً للاقتصاد والتجارة، ركان ناصر الدين وزيراً للصحة، محمد حيدر وزيراً للعمل، لورا الخازن لحود وزيراً للسياحة، بول مرقص وزيراً للإعلام، نورا بيرقداريان وزيرة للشباب والرياضة، فادي مكي وزير دولة للتنمية الإدارية، كمال شحادة وزيراً للمهجرين ووزير دولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

وستعقد الحكومة أولى جلساتها يوم الثلاثاء بعد التقاط الصورة التذكارية لتشكيل لجنة لصياغة البيان الوزاري، وتمنى الرئيس سلام “أن تكون الحكومة حكومة الإصلاح والإنقاذ، وأن يستكمل تطبيق القرار 1701 وانسحاب القوات الإسرائيلية”، وأكد “الالتزام بإعادة الاعمار وإعادة الثقة بين المواطنين والدولة وبين لبنان ومحيطه العربي وبينه وبين المجتمع الدولي، إضافة إلى وصل ما انقطع بين طموحات الشابات والشبان”.

وقال “سيكون على الحكومة العمل على استكمال تنفيذ اتفاق الطائف والعمل على الإصلاحات المالية والاقتصادية مع عنوان السلطة القضائية المستقلة”.

وختم “أي تشكيلة يصعب أن ترضي الجميع ولكن الحكومة ستعمل على أن تكون متجانسة والتنوع لن يكون مصدراً لتعطيل عملها ولن تكون مساحة للمصالح الضيقة”.

توزيع الحصص

وقد اختصر الرئيس سلام الحصة السنية المؤلفة من 5 مقاعد ومقعدين مسيحيين، ونال الثنائي الشيعي 4 مقاعد شيعية من أصل 5، ونال الحزب التقدمي الاشتراكي المقعدين الدرزيين، فيما توزعت الحصة المسيحية المتبقية بين رئيس الجمهورية و”القوات” والكتائب التي نالت حقيبة العدل والطاشناق الذي نال حقيبة الشباب والرياضة.

ولكن من المفارقات أن “التيار الوطني الحر” غير ممثل في الحكومة لأول مرة بعدما كان يستحوذ على حصة الأسد في الحكومات السابقة وفي عهد الرئيس السابق ميشال عون، وأن لا وجود لثلث معطل ولا احتكار لوزراء طائفة، وأن الرئيس بري الذي اعتاد حمل الأسماء الشيعية في آخر لحظة إلى قصر بعبدا سلّم الأسماء هذه المرة قبل الوقت.

وتزامنت الولادة الحكومية مع زيارة أول موفدة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بيروت مورغان أورتاغوس التي استكملت جولتها السبت على كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف نواف سلام من دون أن تدلي بأي تصريحات بعدما أدلت بتصريح ناري من قصر بعبدا رأت فيه أن “حزب الله” هُزم ويجب ألا يكون جزءاً من الحكومة، فيما أظهرت التشكيلة عدم حصول أي تبديل في الأسماء الشيعية التي كان متفقاً عليها مع الثنائي. وقد عبّر الوزراء الشيعة في تصريحات أنهم وزراء لكل لبنان وأنهم ليسوا بصدد أي تعطيل. وقد غلب على هذه الحكومة طابع الاختصاصيين وغاب عنها الثلث المعطل.

مشهد جامع في مار مارون

أولى إطلالات أركان الدولة كانت في قداس عيد مار مارون الذي يعتبره لبنان عيداً رسمياً وذلك في كاتدرائية مار جريس المارونية في وسط بيروت، حيث ترأس القداس البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في حضور رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام وحشد من الوزراء الجدد، إضافة إلى رؤساء جمهورية سابقين ورؤساء حكومات سابقين وعدد من السفراء.

وفي عظته توجّه الراعي إلى الرئيس عون بالقول “بانتخابكم رئيساً للجمهورية أعدتم لعيد مار مارون رونقه بعد فراغ دام أكثر من سنتين، وبانتخابكم يا فخامة الرئيس عادت الثقة بشخصكم إلى قلوب اللبنانيين وإلى أسرة الدول العربية والغربية وهي ثقة لطالما انتظروها فاتت بعد طول انتظار وازدادت بتأليف الحكومة الجديدة”.

وأضاف “نصلي إلى مار مارون كي يشفع بالحكومة إلى الله فتتمكن من الاصلاح والانقاذ. ونشكر الله لأنه حمى لبنان ويحميه، أحييكم فخامة الرئيس. يقول لنا القديس مارون في هذا العيد، وطني وطن القداسة لا وطن الحديد والنار، وطني وطن السلام لا وطن الحروب، وطني وطن الحضارة لا وطن الانحطاط، وطني وطن الانفتاح لا وطن الانعزال. أوقفوا التمادي في المماطلة، أوقفوا إسقاط السلطة القضائية، أوقفوا فقدان السيادة والكرامة، أوقفوا الاعتداء على الدستور، قدموا تسوية من تسويات وحقيقة من حقائق، الخطر الحقيقي الذي يواجه لبنان هو الانزلاق إلى مرحلة الانحطاط. يجب أن ننحاز إلى محور الحضارة والنهضة والرقي، لبنان باق في جميع الأحوال لكننا نريد أن يبقى لبناننا جميعاً نحن المؤمنين به واحة سلام”.

وأكد الراعي “أن الحياد ليس مشروعاً مناقضاً للخصوصيات والقناعات الذاتية المختلفة، بل هو نظام وجود يحمي التعددية بكل أبعادها. الحياد هو أمن داخلي ودفاع خارجي هكذا يعزز الحياد الثقة بين مختلف المكونات اللبنانية لأنه يوحّد ولاءها الوطني والسياسي بلبنان”.

أما راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر، فرحّب بالحضور، ورأى “أن جميع اللبنانيين يستحقون رئيسًا قويمًا مستقيماً”. وأشار إلى “أن بيروت لا تزال تنتظر من القضاء الحر أن ينهي تحقيقاته بشأن انفجار مرفأ بيروت من أجل الحق”.

المفتي قبلان

وفي موقف لافت، رحّب المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بوجود وزراء لحزب “القوات اللبنانية” داخل الحكومة، وأكد في بيان: “أما وقد تشكلت الحكومة اللبنانية وهذا ما كنا نعوّل عليه بشدة، فالعين الآن على قدرة ونشاط دولة رئيس الحكومة الأستاذ نواف سلام للنهوض بالإدارة الرشيدة للحكومة الأولى بعهد الرئيس جوزف عون، والمطلوب التأسيس لوطنية العمل الحكومي. وفي هذا المجال فإن ما نرتضيه لأنفسنا نرتضيه للأخوة المسيحيين، ونحن لسنا مع الإقصاء والعزل لأي فريق لبناني، ويجب الاستماع لصوت المعارضة والأقليات، ونحن بحالة ارتياح لوجود القوات اللبنانية في هذه الحكومة، وما نريده وحدة العائلة الوطنية ووصل ما انقطع والتأكيد على مشاريع حكومية تسع كل لبنان، ولا بد من التأسيس لإصلاحات اقتصادية وانتخابية واستعادة عافية لبنان ومكافحة الفساد والاضطهاد السياسي وتأمين ميثاقية التنمية الوطنية والقيام بما للجنوب اللبناني من واجب وحقوق تليق بالتاريخ الطويل للجنوب الفادي”.

وأضاف قبلان: “لا يمكن عزل لبنان عما يحيط به من مخاطر سيادية ووجودية، ويجب أن نتذكر دوماً أن إسرائيل لعنة تاريخية ومصدر أزمات هذه المنطقة، وفلسطين بفلسطين وليس بالسعودية، ونتنياهو جزار مطوّق بالخزي والعار، وترامب شخصية استعراضية، وإسرائيل التي خاضت حرب غزة ولبنان بكل ترسانة الأطلسي وشراكته تعيش الآن على وقع الصدمة التاريخية لأنّ غزة ما زالت غزة ولبنان ما زال لبنان، وللتاريخ أقول: لبنان شريك السعودية بالتصدي للوقاحة الإسرائيلية، ولبنان بطبيعة مصالحه وثقافته شريك العرب والعالم الإسلامي، وما بين يدي الرئيس نواف سلام فرصة تاريخية قوية لتأكيد الشراكة العربية والإسلامية للبنان”.

أما خارجياً، فأعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون اتصل هاتفياً بكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مهنئاً، ودعا “حكومة سلام إلى القيام بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية”، مؤكداً “وقوف فرنسا إلى جانب لبنان”. كما أكد “أهمية مساهمة جميع الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان، مطالباً إسرائيل بـ”استكمال الانسحاب من الجنوب”، مبدياً استعداد بلاده “للمساهمة في إرساء الاستقرار على الحدود السورية اللبنانية”.