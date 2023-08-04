لبنان‭ ‬يتذكّر‭ ‬انفجار‭ ‬المرفأ‭: ‬حزن‭ ‬شعبي‭ ‬عام‭ ‬ومطالبات‭ ‬بالعدالة‭ ‬الضائعة‭ ‬وآلاف‭ ‬يتظاهرون

بيروت‭ – ‬‮«‬القدس‭ ‬العربي‮»‬‭: ‬عم‭ ‬الحزن‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬ذكرى‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬مرّت‭ ‬على‭ ‬انفجار‭ ‬مرفأ‭ ‬بيروت‭ ‬وما‭ ‬زالت‭ ‬تداعيات‭ ‬هذه‭ ‬الكارثة‭ ‬حاضرة‭ ‬كجرح‭ ‬لم‭ ‬يندمل‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬الحقيقة‭ ‬والعدالة،‭ ‬وما‭ ‬زال‭ ‬اللبنانيون‭ ‬يتعاطفون‭ ‬بأغلبيتهم‭ ‬مع‭ ‬أهالي‭ ‬الضحايا‭ ‬والجرحى‭ ‬ويستعيدون‭ ‬اللحظات‭ ‬الأليمة‭ ‬التي‭ ‬دمّرت‭ ‬ثلث‭ ‬العاصمة‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬والدقيقة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬4‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬2020‭ ‬وأسفرت‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬235‭ ‬قتيلاً‭ ‬وحوالى‭ ‬6500‭ ‬جريح،‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬اعتبر‭ ‬أكبر‭ ‬رابع‭ ‬انفجار‭ ‬غير‭ ‬نووي‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وقد‭ ‬استحوذ‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬إعلامية‭ ‬وسياسية‭ ‬واسعة،‭ ‬ومشى‭ ‬أهالي‭ ‬الضحايا‭ ‬والمتضامنون‭ ‬معهم‭ ‬في‭ ‬تظاهرة‭ ‬من‭ ‬مقر‭ ‬فوج‭ ‬إطفاء‭ ‬بيروت‭ ‬إلى‭ ‬تمثال‭ ‬المغترب‭ ‬قبالة‭ ‬المرفأ،‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬ناشطون‭ ‬دخلوا‭ ‬الخميس‭ ‬إلى‭ ‬قصر‭ ‬العدل‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬ووضعوا‭ ‬صوراً‭ ‬لمسؤولين‭ ‬مشتبه‭ ‬بهم‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬للتذكير‭ ‬بمسؤوليتهم‭ ‬وضرورة‭ ‬متابعة‭ ‬التحقيقات‭ ‬معهم‭.‬

وفي‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬ارتفعت‭ ‬الأصوات‭ ‬المنادية‭ ‬بكشف‭ ‬الحقيقة،‭ ‬سائلة‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬استبعاد‭ ‬فرضية‭ ‬مسؤولية‭ ‬اسرائيل‭ ‬عن‭ ‬تفجير‭ ‬العنبر‭ ‬12‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬توضع‭ ‬النيترات،‭ ‬وعن‭ ‬سبب‭ ‬عدم‭ ‬مبادرة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬إلى‭ ‬تحميل‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬كعادته‭ ‬مسؤولية‭ ‬هذا‭ ‬الانفجار‭.‬

غير‭ ‬أن‭ ‬المتابعين‭ ‬يقولون‭ ‬إنه‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬مصلحة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬كشف‭ ‬الحقيقة،‭ ‬ولذلك‭ ‬باشر‭ ‬حملة‭ ‬ضد‭ ‬المحقق‭ ‬العدلي‭ ‬القاضي‭ ‬طارق‭ ‬البيطار‭ ‬وهدّد‭ ‬بـ‭ “‬قبعه‭” ‬واتهمه‭ ‬بـ‭”‬التسييس‭” ‬على‭ ‬لسان‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬الحزب‭ ‬السيد‭ ‬حسن‭ ‬نصرالله،‭ ‬الذي‭ ‬أطلّ‭ ‬مجدداً‭ ‬عشية‭ ‬الذكرى‭ ‬ليقول‭ “‬كُلنا‭ ‬ما‭ ‬زلنا‭ ‬ننتظر‭ ‬الحقيقة،‭ ‬ولكن‭ ‬الذي‭ ‬ضيّع‭ ‬الحقيقة‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬سيّس‭ ‬هذه‭ ‬الحادثة‭ ‬المؤلمة‭ ‬منذ‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭”. ‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الكتائب‭ ‬النائب‭ ‬سامي‭ ‬الجميل‭ “‬أننا‭ ‬لن‭ ‬نسكت‭ ‬عمّا‭ ‬فعلته‭ ‬منظومة‭ ‬مجرمة‭ ‬كدّست‭ ‬النيترات‭ ‬في‭ ‬المرفأ‭ ‬لحروب‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬العبثية‭ ‬وحلفائه‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬واستهترت‭ ‬بالتحذيرات‭ ‬من‭ ‬المادة‭ ‬القاتلة‭ ‬وتركت‭ ‬اللبنانيين‭ ‬فريسة‭ ‬الأخطار‭ ‬ولم‭ ‬تُحرّك‭ ‬ساكنًا‭ ‬لحمايتهم‭”.‬

وجدّد‭ ‬الحزب‭ ‬التقدمي‭ ‬الاشتراكي‭ “‬تأكيد‭ ‬الموقف‭ ‬الحاسم‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عائلات‭ ‬الضحايا‭ ‬والمصابين‭ ‬والمتضررين‭ ‬في‭ ‬المطالبة‭ ‬باستكمال‭ ‬التحقيقات‭ ‬وإبعادها‭ ‬عن‭ ‬التسييس،‭ ‬وتحديد‭ ‬وتحميل‭ ‬المسؤوليات‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬تقع‭ ‬عليه‭ ‬شبهة‭ ‬التقصير‭ ‬أو‭ ‬الإهمال‭ ‬أو‭ ‬التورط‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الكارثة،‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬أدت‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬مأساة‭ ‬لن‭ ‬تمحوها‭ ‬السنوات‭ ‬ولا‭ ‬التمييع‭ ‬ولا‭ ‬الصفقات‭ ‬ولا‭ ‬التدخلات‭ ‬المحلية‭ ‬أو‭ ‬الخارجية‭”.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬القوات‭ ‬اللبنانية‭ ‬سمير‭ ‬جعجع‭ ‬لأهالي‭ ‬الضحايا‭ “‬لن‭ ‬نترككم‭ ‬ونريدكم‭ ‬ألا‭ ‬تيأسوا‭ ‬وسنكمل‭ ‬حتى‭ ‬النهاية‭”. ‬وأضاف‭ “‬لن‭ ‬أوجّه‭ ‬نداء‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬لأنه‭ ‬حزب‭ ‬أيديولوجي‭ ‬والأمور‭ ‬عنده‭ ‬محددة‭ ‬بشكل‭ ‬نهائي‭ ‬ومن‭ ‬غير‭ ‬المعقول‭ ‬أن‭ ‬يغيّر‭ ‬أي‭ ‬شيء،‭ ‬لكنني‭ ‬أوجّه‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬الـ20‭ ‬نائباً‭ ‬لأقول‭ ‬لهم‭: ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬مواجهتكم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الذين‭ ‬انتخبوكم‭ ‬فالتاريخ‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬المعارك‭”. ‬أما‭ ‬رئيس‭ ‬التيار‭ ‬الوطني‭ ‬الحر‭ ‬النائب‭ ‬جبران‭ ‬باسيل‭ ‬فرأى‭ ‬أن‭ “‬انفجار‭ ‬المرفأ‭ ‬طالنا‭ ‬جميعًا،‭ ‬والحقيقة‭ ‬مخطوفة‭ ‬منا‭ ‬جميعًا،‭ ‬والقضاء‭ ‬عاجز‭ ‬أو‭ ‬متواطئ‭ ‬على‭ ‬حسابنا‭ ‬كلنا‭”. ‬

وفي‭ ‬المواقف‭ ‬الخارجية،‭ ‬أكدت‭ ‬فرنسا‭ ‬أنها‭ “‬لا‭ ‬تنسى‭ ‬ضحايا‭ ‬انفجار‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬آب‭”‬،‭ ‬معربةً‭ ‬عن‭ ‬تضامنها‭ ‬مع‭ ‬عائلاتهم‭ ‬وأحبائهم‭. ‬وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬أول‭ ‬رئيس‭ ‬يصل‭ ‬متضامناً‭ ‬إلى‭ ‬بيروت‭: “‬لبنان‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬وحيداً‭ ‬ولن‭ ‬يكون،‭ ‬ويمكنه‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬فرنسا‭”. ‬