لبنان يتهم إسرائيل في الأمم المتحدة بـ”الإرهاب” على خلفية تفجيرات أجهزة الاتصال

الامم المتحدة (الولايات المتحدة): وصف وزير الخارجية اللبناني الجمعة تفجير آلاف أجهزة الاتصال المحمولة هذا الأسبوع في بلاده بأنه هجوم “إرهابي” وحمل إسرائيل مسؤوليته.

وقال عبد الله بوحبيب أمام مجلس الأمن الدولي إن الانفجارات التي قتلت العشرات في مختلف أنحاء لبنان على مدى يومين هي “أسلوب حرب غير مسبوق في وحشيته وإرهابه”، مضيفا أن “استهداف آلاف الأشخاص من مختلف الأعمار يمارسون أعمالهم في منازلهم، في الشوارع، في وظائفهم، في مراكز التسوق، هو ببساطة إرهاب”.

(أ ف ب)