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لبنان يتهم إسرائيل في الأمم المتحدة بـ”الإرهاب” على خلفية تفجيرات أجهزة الاتصال

20 - سبتمبر - 2024

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الامم المتحدة (الولايات المتحدة):  وصف وزير الخارجية اللبناني الجمعة تفجير آلاف أجهزة الاتصال المحمولة هذا الأسبوع في بلاده بأنه هجوم “إرهابي” وحمل إسرائيل مسؤوليته.

وقال عبد الله بوحبيب أمام مجلس الأمن الدولي إن الانفجارات التي قتلت العشرات في مختلف أنحاء لبنان على مدى يومين هي “أسلوب حرب غير مسبوق في وحشيته وإرهابه”، مضيفا أن “استهداف آلاف الأشخاص من مختلف الأعمار يمارسون أعمالهم في منازلهم، في الشوارع، في وظائفهم، في مراكز التسوق، هو ببساطة إرهاب”.

(أ ف ب)

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  1. يقول qoraish:
    سبتمبر 20, 2024 الساعة 10:18 م

    ومن الجيد جداً أن يستخدم زعماء الدول الإسلامية هذه الكلمة (الإرهاب) للإشارة إلى الصهاينة لأن الغرب يستخدم هذه الكلمة فقط ضد العرب.
    وهذا أسلوب تلاعب صارخ من جانبهم. 😉
    وأيضاً توجيه أصابع الاتهام إلى المجرمين الأمريكيين لدعمهم الأعمى للصهاينة !
    على القادة العرب والدول الإسلامية أن يتحدثوا بصراحة ولا يخافوا بعد الآن!

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