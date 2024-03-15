لبنان يسلم فرنسا ردّه على مبادرة “وضع تصور للاستقرار” على حدوده الجنوبية

بيروت: سلمت بيروت، الجمعة، ردها الرسمي لفرنسا على مبادرة باريس المتعلقة بـ”وضع تصور للاستقرار” في جنوب لبنان، معتبرة أنها “خطوة مهمة للوصول إلى السلام والأمن”.

وقالت الخارجية اللبنانية في بيان إن “الوزير عبد الله بوحبيب اجتمع في مقر الوزارة ببيروت مع السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو وسلمه الرد اللبناني الرسمي على المبادرة الفرنسية المتعلقة بوضع تصور للاستقرار في جنوب لبنان”.

وذكر البيان أن “المبادرة الفرنسية خطوة مهمة للوصول إلى السلام والأمن في جنوب لبنان”.

كما جددت وزارة الخارجية تأكيد الموقف اللبناني الذي لا يرغب بالحرب، ويطالب بالتطبيق الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701.

وفي 11 أغسطس/ آب 2006، تبنى مجلس الأمن القرار الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، وإيجاد منطقة بين “الخط الأزرق” ونهر الليطاني جنوب لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة “يونيفيل”.

وفي 13 شباط/ فبراير الماضي، قدّمت باريس اقتراحا مكتوبا إلى بيروت، يهدف إلى إنهاء الأعمال القتالية مع إسرائيل والتوصل لتسوية بشأن الحدود المتنازع عليها مع لبنان، تدعو المقاتلين، بما في ذلك وحدة النخبة التابعة لـ”حزب الله”، إلى الانسحاب مسافة 10 كيلومترات من الحدود، وفق تقارير دولية.

(الأناضول)