لبنان يسلّم قيادة العمليات العسكرية 70 سورياً بينهم ضباط من نظام الأسد

بيروت- “القدس العربي”:

سلّم الأمن العام اللبناني قيادة العمليات العسكرية في سوريا على معبر العريضة في شمال لبنان حوالى 70 سورياً بينهم ضباط من رتب مختلفة في قوات نظام بشار الأسد كانوا دخلوا إلى الأراضي اللبنانية خلال الفترة السابقة، وتمت العملية بحضور وفد أمني لبناني وآخر سوري.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فقد دخلت 3 حافلات تابعة للأمن العام اللبناني تقل الموقوفين برفقة سيارات من مخابرات الجيش والأمن العام اللبناني، وقام الأمن العام بتسليمهم إلى إدارة العمليات العسكرية ونقلهم إلى الجانب السوري. وبحسب المصادر عينها فقد جرى توقيف الضباط والعناصر يوم أمس، لدخولهم بطريقة غير شرعية إلى منطقة جبيل في لبنان.

وقد تناقلت مواقع التواصل لقطات فيديو للموقوفين لحظة تسليمهم للسلطات السورية.

وكانت الأجهزة الأمنية أوقفت ضابطًا سابقًا في الفرقة الرابعة من عائلة الكريدي كان في طريقه إلى بيروت ومعه 170 ألف دولار. وتحدثت أنباء عن وجود خط تهريب من دمشق إلى بلدة حلوى في راشيا ثم بيروت.