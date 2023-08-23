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لبنان يصادر بضائع إسرائيلية بعدد من المستودعات والمتاجر- (فيديو)

منذ ساعتين

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بيروت: أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، في بيان، الثلاثاء، عن مصادرة بضائع منشأها شركات إسرائيلية تُسوَّق في عددٍ من المراكز التجاريّة في البلاد، بعد دَهْم عدة مستودعات ومتاجر في المحافظات اللبنانيّة.

وقال البيان إنه “بعد توافر معلومات لمديريّة الاستعلام والمجموعة الخاصّة في أمن الدّولة، عن وجود بضائع منشؤها شركات للعدوّ الإسرائيليّ، تُسوَّق في عددٍ من المراكز التجاريّة في لبنان، قامت دوريّات من مديريّة الاستعلام والمجموعة الخاصّة، وبالتنسيق بينها وبين المديريّات الإقليميّة لأمن الدّولة، بعمليّات دَهمٍ عدة لمستودعاتٍ ومتاجر في المحافظات اللبنانيّة، إلى جانب عمليّة دهمٍ للمركز الرئيسيّ المستورد لهذه البضائع، فتمّت مصادرتها”.

وبحسب البيان، جرى استدعاء الأشخاص المعنيّين، و”تمّ التحقيق معهم لمعرفة مصدرها، وأُودِع الملفّ القضاء المختصّ لإجراء المقتضى القانونيّ”.

(د ب ا)

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