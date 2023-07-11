لبنان يطالب بترسيم الحدود البرية مع إسرائيل

بيروت: ردّ لبنان على المطالب الإسرائيلية بإزالة خيمتين لـ”حزب الله” نصبهما في منطقة حدودية بمزارع شبعا، بالمطالبة بإجراء ترسيم كامل للحدود البرية مع إسرائيل، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الشطر الشمالي لقرية الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا التي يعدّها لبنان محتلة.

ووفق مصادر إعلامية، تكثف الحراك الدبلوماسي والأمني باتجاه بيروت، لتخفيف حدة التوتر الناتج عن إجراءات إسرائيلية جديدة في القسم الشمالي من بلدة الغجر المحتلة بجنوب شرقي لبنان، وعن خيمتين نصبهما “حزب الله” في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها.

وبعد تسريبات إعلامية إسرائيلية تحدثت عن أن “حزب الله” أزال إحدى الخيمتين، قالت مصادر أمنية إن تلك المعلومات غير صحيحة، ولا تزال الخيمتان في موقعهما.

وتطالب إسرائيلُ لبنان، عبر موفدين دوليين، بإزالة الخيمتين، وهو ما حمله رئيس بعثة قوات “يونيفيل” العاملة بجنوب لبنان وقائدها العام اللواء آرولدو لاثارو إلى المسؤولين اللبنانيين، أمس.

وقالت مصادر لبنانية مواكِبة للقاءات لاثارو إن الواضح من حركته أنه يحمل رسالة إسرائيلية إلى بيروت تتضمن طلباً بإزالة الخيمتين اللتين نصبهما “حزب الله”، لكنه قوبل بردّ لبناني بأن الخيمتين تقعان على أراضٍ لبنانية.

وأضافت المصادر: “أُبلِغَ بأنه بدلاً من البحث في الخيمتين، فليتم الشروع بعملية ترسيم كاملة للحدود البرية، وإنهاء هذا الملف بالكامل”.

وزار الجنرال لاثارو، أمس الإثنين، كلاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي التقى بالقائد العام لـ”اليونيفيل”، بحضور وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، كما التقى قائد الجيش العماد جوزيف عون.

( د ب أ )