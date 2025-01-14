لبنان يفرج عن عسكريين من فرقة ماهر الأسد.. ويحاكم حفيدة عمّه رفعت ووالدتها

لندن- “القدس العربي”: أصدرت النيابة العامة التمييزية في لبنان قرارًا بالإفراج عن 18 ضابطًا ورتيبًا كانوا جزءًا من الفرقة الرابعة في جيش النظام السوري بقيادة ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد. وكان هؤلاء قد اعتُقلوا في لبنان عقب الإطاحة بنظام الأسد، الشهر الماضي.

وكانت السلطات الأمنية اللبنانية قد ألقت القبض على 21 فردًا من الفرقة، وتم تسليمهم إلى الأمن العام اللبناني. من بينهم، ثلاثة أعربوا عن رغبتهم في العودة إلى سوريا لتسوية وضعهم القانوني، بينما اختار الباقون البقاء في لبنان خوفًا على حياتهم.

ونقلت مواقع إخبارية عن مصادر قولها إنه بعد إتمام الإجراءات الإدارية اللازمة، قررت النيابة العامة إخلاء سبيل الضباط والرتباء الستة عشر، مانحة إياهم مهلة شهر واحد لتأمين تأشيرات مغادرة لبنان إلى الوجهة التي يختارونها.

في سياق متصل، أعاد لبنان أكثر من 400 سوري فرّوا إلى أراضيه، عقب سقوط النظام السوري. ووفقًا لمصدر أمني لبناني، فإن معظم هؤلاء الأشخاص كانوا من المدنيين، ولم تكن هناك أي ملاحقات قضائية ضدهم. وتواصل السلطات الأمنية اللبنانية مراقبة أوضاعهم قبل اتخاذ أي قرار بشأن ترحيلهم.

من ناحية أخرى، حددت المحكمة الجزائية في بعبدا، جبل لبنان، يوم الأربعاء، 15 يناير، موعدًا لمحاكمة شمس دريد الأسد، حفيدة رفعت الأسد، ووالدتها رشا خزام، بتهمة استخدام جوازي سفر مزوّرين، ومحاولة السفر عبرهما، في 27 ديسمبر الماضي، من مطار رفيق الحريري الدولي.

(وكالات)