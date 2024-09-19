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لبنان يمنع حمل الأجهزة اللاسلكية “بيجر” و”ولكي تولكي” على متن الطائرات

19 - سبتمبر - 2024

مسافرون في مطار رفيق الحريري- بيروت، بعد يوم من تفجير أجهزة محمولة 19 سبتمبر/أيلول 2024- رويترز

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بيروت: قرر لبنان، اليوم الخميس، منع حمل أجهزة  الاتصالات اللاسلكية بيجر وولكي تولكي على متن الطائرات .

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم ، وجهت المديرية العامة للطيران المدني تعميماً إلى “كل شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري- بيروت حول منع نقل أي جهاز بيجر وولكي تولكي على متن الطائرة”.

وأضاف التعميم :”يطلب من كل شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري- بيروت، إبلاغ جميع الركاب المغادرين عبر المطار، بأنه وحتى إشعار آخر يمنع نقل أي جهاز بيجر وولكي تولكي على متن الطائرة، سواء داخل حقيبة السفر أو حقيبة اليد، وكذلك بواسطة الشحن الجوي، وإلا سوف تتم مصادرة تلك الأجهزة من الوحدات الأمنية المختصة في المطار”.

وكانت أجهزة اتصالات لاسلكية تدعى بيجر تعرضت،  أول أمس الثلاثاء، للتفجير في عدد من المناطق اللبنانية، ولا سيّما في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفي عدد من المناطق شرق البلاد وجنوبها، ما أدى إلى استشهاد 12 شخصاً، وإصابة حوالي 2800 شخص بجروح.

واستهدفت انفجارات جديدة، أمس الأربعاء، الأجهزة اللاسلكية ولكي تولكي في عدد من المناطق اللبنانية، ما أسفر عن استشهاد 20 شخصاً، وإصابة أكثر من 450 شخصاً بجروح.

( د ب أ )

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