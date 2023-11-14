 لبنان يواجه فلسطين في الإمارات بدون جمهور- (تغريدة)

بيروت: أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم، الثلاثاء، إقامة مباراة منتخب البلاد أمام نظيره الفلسطيني بالشارقة الإماراتية، في مستهل التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 بدون جمهور إثر قرار سابق للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال الاتحاد اللبناني عبر حسابه بمنصة “إكس”: “يلعب ‎منتخب لبنان مباراته أمام فلسطين في مستهل ‎التصفيات الآسيوية المشتركة على ملعب خالد بن محمد في الشارقة من دون حضور جماهيري”.

وتابع: “يأتي ذلك بسبب قرار سابق للاتحاد الدولي لكرة القدم عقب الأحداث التي حصلت في مباراة لبنان وسوريا في إطار التصفيات الآسيوية يوم 24 مارس/ آذار 2022 على ملعب صيدا البلدي”.

📌يلعب #منتخب_لبنان مباراته أمام فلسطين في #التصفيات_الآسيوية المشتركة على ملعب خالد بن محمد في الشارقة من دون حضور جماهيري، وذلك بسبب قرار سابق للاتحاد الدولي لكرة القدم عقب الأحداث التي حصلت في مباراة لبنان وسوريا في إطار التصفيات الآسيوية يوم 24\3\2022 على ملعب صيدا البلدي. pic.twitter.com/gccs597BMq — Lebanese Football Association (@thelfadotcom) November 14, 2023

وفي مارس 2022 أدت أعمال شغب جماهيري لتوقف مباراة لبنان وسوريا ليقرر حكم المباراة وقتها خروج جميع اللاعبين من الملعب.

ويلتقي لبنان مع فلسطين، الخميس، على ملعب خالد بن محمد، في الشارقة بدولة الإمارات، ضمن منافسات الجولة الأولى لحساب المجموعة التاسعة للتصفيات الآسيوية المشتركة.

وكان من المقرر إقامة المباراة في العاصمة اللبنانية بيروت، قبل قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم.

(الأناضول)