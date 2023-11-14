رياضة | كرة قدم عربية

 لبنان يواجه فلسطين في الإمارات بدون جمهور- (تغريدة)

14 - نوفمبر - 2023

المنتخب اللبناني لكرة القدم-الحساب الرسمي للإتحاد اللبناني لكرة القدم- (تويتر)

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بيروت: أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم، الثلاثاء، إقامة مباراة منتخب البلاد أمام نظيره الفلسطيني بالشارقة الإماراتية، في مستهل التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 بدون جمهور إثر قرار سابق للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال الاتحاد اللبناني عبر حسابه بمنصة “إكس”: “يلعب ‎منتخب لبنان مباراته أمام فلسطين في مستهل ‎التصفيات الآسيوية المشتركة على ملعب خالد بن محمد في الشارقة من دون حضور جماهيري”.

وتابع: “يأتي ذلك بسبب قرار سابق للاتحاد الدولي لكرة القدم عقب الأحداث التي حصلت في مباراة لبنان وسوريا في إطار التصفيات الآسيوية يوم 24 مارس/ آذار 2022 على ملعب صيدا البلدي”.

وفي مارس 2022 أدت أعمال شغب جماهيري لتوقف مباراة لبنان وسوريا ليقرر حكم المباراة وقتها خروج جميع اللاعبين من الملعب.

ويلتقي لبنان مع فلسطين، الخميس، على ملعب خالد بن محمد، في الشارقة بدولة الإمارات، ضمن منافسات الجولة الأولى لحساب المجموعة التاسعة للتصفيات الآسيوية المشتركة.

وكان من المقرر إقامة المباراة في العاصمة اللبنانية بيروت، قبل قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم.

(الأناضول)

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  1. يقول أبو عدنان:
    نوفمبر 15, 2023 الساعة 12:21 ص

    بالتوفيق لرجال الأرز

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  2. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 15, 2023 الساعة 4:54 ص

    هه مرة أخرى الإمارات، هه لك يوم يا ظالم،. والله أكبر كبيرا 🇵🇸✌️🔥🕸️🔥🔥🔥

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  3. يقول Ahmed:
    نوفمبر 15, 2023 الساعة 4:59 م

    كل التوفيق والفوز لفخر ألعرب فلسطين 🇵🇸

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