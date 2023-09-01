لبنان.. 111 قاضيا يعلنون “التوقف القسري” عن العمل

بيروت: أعلن 111 قاضيا في لبنان، الجمعة، “التوقف القسري” عن العمل بسبب “عجز الدولة عن تغطية تكلفة الرعاية الصحية والتعليم” الخاص بهم وبأسرهم.

وقال بيان صادر عن القضاة المذكورين (من أصل 610 قضاة) يعملون في القضاء العدلي والإداري والمالي بلبنان، إنهم يعلنون “التوقف القسري عن العمل في ظل عجز الدولة عن تغطية الاستشفاء والطبابة والتعليم”.

وأضاف البيان أن هذا التوقف يأتي أيضا “في ظل انعدام ظروف العمل اللائقة بالكرامة البشرية في قصور العدل، وفي ظل ما وصل إليه وضع القضاء على جميع الصعد”.

وتابع القضاة في بيانهم: “سنعود إلى العمل حين توافر مقومات العيش والعمل بكرامة”.

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات المعنية في لبنان بخصوص قرار القضاة.

ويعاني اللبنانيون منذ العام 2019 أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي بقيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.

(الأناضول)