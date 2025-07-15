لبنان: 12 شهيداً بينهم 7 سوريين في غارات إسرائيلية على منطقة البقاع

بيروت – «القدس العربي»: شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على السلسلتين الغربية والشرقية، مستهدفاً مرتفعات بوداي وقصرنبا وشمسطار. أما على السلسلة الشرقية فاستهدفت الغارات مرتفعات بريتال في مناطق النبي إسماعيل والنبي سريج بين بلدتي بريتال والخريبة، وفاق عددها العشر واستهدف بعضها مراكز ومواقع مهجورة.

وأفادت معلومات أولية عن سقوط 12 شهيداً، 7 منهم من التابعية السورية، وخمسة لبنانيين إضافة إلى 8 جرحى جراء هذه الغارات. وأعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس “أن الضربات الإسرائيلية المستمرة في لبنان رسالة واضحة لحزب الله”، زاعماً أنه “يخطط لإعادة بناء قدراته على شن غارات ضد إسرائيل من خلال قوة الرضوان”.

وفي السياق، أصدر حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد تعميماً حمل الرقم 170، للمصارف والمؤسسات المالية حظر فيه التعامل مع مؤسسات مالية عدة ومنها “مؤسسة القرض الحسن” التابعة لحزب الله.

ومثُلت الحكومة اللبنانية أمس في جلسة المساءلة النيابية بشخص رئيسها نواف سلام والوزراء. وأوضح رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل “أننا وجهنا إلى الحكومة عشرة أسئلة منذ التاسع من آذار/مارس والمهلة هي أسبوعان وإلى اليوم لم تصل الإجابة إلا على سؤال واحد ويا ليتها لم تجب”. وانتقد ضمناً وزراء القوات اللبنانية بالقول “نحن وزراء اتهمنا بأننا “جماعة ما خلّونا” أصبحنا أمام جماعة “ما خبّرونا”.

وسأل النائب إبراهيم كنعان “أين أصبح تطبيق القرار 1701 والالتزام بالانسحاب الإسرائيلي وتطبيق وقف الأعمال العدائية؟ وما جديد السلاح وحصريته بيد الدولة؟ وهل وردت هذه الأجوبة أو حصلت أجوبة حولها مع المفاوض الأمريكي؟”.

في المقابل، رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب ابراهيم الموسوي ان “من يتحدث عن صداقته للبنان فليُعطِ جيشنا سلاحًا دفاعيًا ليحمي الوطن في وجه العدو”. وأكد “أن اللبنانيين يجمعون في مثل هذه الظروف على أن المنطقة تمر بتحولات خطيرة مصيرية تتصل بمصير دول وتعديل خرائط، وما يطرحه الموفدون هو نوع من التهديد المبطن للبنان”. وأضاف “من يظن أن يتعاطى بالمنطق السياسي مع الآخرين كغالب ومغلوب هو خائن للبنان”، مشددًا على أن “ما نشهده هو خطر وجودي وأي فهم على غير هذا الأساس سوف يضعنا جميعًا في دائرة الخسران”.