لبنان.. 18 خرقا إسرائيليا لوقف النار وانتشال جثامين 16 شهيدا

إسطنبول: ارتكب الجيش الإسرائيلي، الأحد، ما لا يقل عن 18 خرقا لوقف إطلاق النار في لبنان، لترتفع حصيلة خروقاته إلى 473 على الأقل منذ بدء وقف إطلاق النار قبل 47 يوما.

وفي أحدث خرق، شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية على لبنان، زاعمة استهداف مواقع لـ”حزب الله”، بحسب ما نقلت إذاعة الجيش عبر منصة “إكس”.

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، فإن “الطيران الإسرائيلي استهدف خراج بلدة جنتا في قضاء بعلبك(شرق لبنان)”.

فيما عثر الدفاع المدني اللبناني على جثامين وأشلاء 16 شهيدا، وجددت إسرائيل تحذيرها للنازحين من العودة إلى 62 قرية لبنانية، رغم أنه لم يتبق سوى أقل من أسبوعين على اكتمال انسحابها المفترض حسب اتفاق وقف إطلاق النار.

ومنذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يسود وقف لإطلاق النار أنهى قصفا بين إسرائيل و”حزب الله” بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحوّل إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الفائت.

ففي قضاء النبطية بمحافظة النبطية (جنوب)، فخخ الجيش الإسرائيلي ونسف 5 منازل في بلدة عيتا الشعب، ومشط البلدة بالرشاشات الثقيلة وقذائف الدبابات، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وفي وقت لاحق، نفذ الجيش تفجيرات لمنازل أخرى في البلدة.

كما نفذ الجيش تفجيرات في بلدتي يارون وكفركلا، وتوغلت قوة منه من أطراف الضهيرة باتجاه وسط البلدة، وتموضعت عند الطريق العام، ثم فجرت آخر منازل الضهيرة.

وبعد ساعات، أفادت الوكالة بأن “العدو الإسرائيلي نفذ عملية نسف كبيرة في كفركلا، تسببت بارتجاجات في البلدات المحيطة”.

فيما حلق الطيران الحربي الإسرائيلي بوتيرة مكثفة، وعلى علو متوسط، في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح.

وتوغلت قوة مدرعة إسرائيلية، مؤلفة من دبابة ميركافا وآلية هامر، في اتجاه الأطراف الشمالية لبلدة مارون الراس، وتمركزت قرب أحد المنازل.

كما توغلت دبابة ميركافا وآليات عسكرية نحو منازل في أطراف مارون الراس لجهة مدينة بنت جبيل، وأطلق عناصرها رشقات رشاشة باتجاه المنازل المحيطة.

وفي قضاء صور بمحافظة الجنوب، شنت طائرة مسيّرة إسرائيلية غارة على خراج بلدة جبال البطم، ما أدى إلى اندلاع حريق، وفق الوكالة.

وسجلت منطقة العرقوب تحركين لآليتي هامر و”بيك أب” باتجاه منطقة المجيدية ووادي خنسا، بموازاة تحليق طائرة مسيّرة في أجواء المنطقة على علو منخفض.

وتم تسجيل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء معظم مناطق الجنوب، وبالتزامن غطى الطيران المسيّر أجواء عدد من المناطق الجنوبية على مستويات منخفضة.

وبزعم التصدي لـ”تهديدات من حزب الله” ارتكبت إسرائيل إجمالا 472 خرقا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار قبل 47 يوما، ما خلّف 37 شهيدا و43 جريحا، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات لبنانية رسمية.

من جانبها، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان مساء الأحد، انتشال “جثامين وأشلاء 11 شهيدا من بلدة طيرحرفا و5 من بلدة علما الشعب (جنوب)”، وتسليمها إلى الجهات المعنية لإجراء فحوصات الحمض النووي لتحديد هوياتهم.

62 قرية

ونشر متحدث الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي: عبر منصة إكس، مساء الأحد، تحذيرا جديدا مرفقا بخريطة لقرى جنوبية لبنانية.

وقال أدرعي: “تذكير جديد لسكان جنوب لبنان.. يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبا حتى إشعار آخر. وكل من ينتقل جنوب هذا الخط يعرّض نفسه للخطر”.

وهذه القرى هي: الضهيرة، الطيبة، الطيري، الناقورة، أبو شاش، إبل السقي، البياضة، الجبين، الخريبة، الخيام، خربة، مطمورة، الماري، العديسة، القليعة، أم توتة، صليب، أرنون، بنت جبيل، بيت ليف، بليدا، بني حيان، البستان، عين عرب مرجعيون، دبين، دبعال.

إضافة إلى دير ميماس، دير سريان، حولا، حلتا، حانين، طير حرفا، يحمر، يارون، يارين، كفر حمام، كفر كلا، كفر شوبا، الزلوطية، محيبيب، ميس الجبل، ميسات، مرجعيون، مروحين، مارون الراس.

وكذلك قرى: مركبا، عدشيت القصير، عين إبل، عيناتا، عيتا الشعب، عيترون، علما الشعب، عرب اللويزة، القوزح، رب ثلاثين، رامية، رميش، راشيا الفخار، شبعا، شيحين، شمع وطلوسة، وفق البيان.

ومنذ بدء توغلها البري في جنوب لبنان مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتلت إسرائيل قرى لبنان ولم تنسحب إلا من عدد قليل منها.

ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار، انسحاب إسرائيل تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000) خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

وبموجب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و68 شهيدا و16 ألفا و668 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في لبنان وفلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

(الأناضول)