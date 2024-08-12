لبنان.. 3 جرحى في غارة إسرائيلية على بلدة كفركلا

بيروت: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الاثنين، إصابة 3 أشخاص جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفركلا جنوبي لبنان، فيما أعلن حزب الله شن هجومين على موقعين إسرائيليين.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الليلة الماضية بلدة كفركلا، أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن طائرة مسيّرة استهدفت صباح اليوم بلدة برج الملوك بالقرب من متنزه ميمارولا بصاروخ.

ولفتت إلى أن محيط ساحة بلدة عيتا الشعب تعرض صباح اليوم، إلى سقوط 4 قذائف “مصدرها دبابة ميركافا معادية متمركزة في أحد المواقع العسكرية الإسرائيلية المقابلة”.

وأشارت إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة فجراً، على بلدة شيحين في القطاع الغربي.

وذكرت الوكالة أن الطيران المسيّر والاستطلاعي الإسرائيلي كثف من تحليقه فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط طيلة الليلة الماضية وحتى صباح اليوم.

وكانت القنابل المضيئة ملأت سماء المنطقة، وصولاً إلى مشارف مدينة صور وفق الوكالة.

وقالت الوكالة إن إسرائيل أطلقت فجراً نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه الأحراج المتاخمة لبلدات رامية وعيتا الشعب والناقورة جنوبي لبنان.

في غضون ذلك أعلن “حزب الله” في بيان أن عناصره استهدفوا “التجهيزات التجسسية ‏في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها”. ‏

‏ولفت في بيان ثان إلى أنه “قصف المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في ‏جعتون بِصليات من صواريخ الكاتيوشا رداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية وخصوصاً في بلدة معروب”.

(الأناضول)