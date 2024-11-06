لبنان.. 30 شهيدا و35 مصابا بغارات إسرائيلية على بعلبك- (تدوينة) 

بيروت: أعلن مسؤول لبناني استشهاد 30 شخصا وإصابة 35 آخرين جراء غارات شنتها مقاتلات إسرائيلية على قضاء بعلبك بمحافظة بعلبك الهرمل شرقي البلاد، الأربعاء.

يأتي ذلك في اليوم السابع من تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على القضاء الذي يعتبره مراقبون “الخزان البشري الرئيسي لحزب الله” في لبنان حيث يتمتع فيه بنفوذ واسع وقاعدة شعبية كبيرة.

وقال محافظ بعلبك الهرمل ، في تدوينة مقتضبة عبر منصة إكس: “20 غارة على قضاء بعلبك اليوم، سقط جراءها 30 شهيدا و35 جريحا”.

وحسب وكالة الأنباء اللبنانية، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بقضاء بعلبك، اليوم، مدينة بعلبك مركز القضاء، بما شمل حي الشيقان ومحلة عمشكي وتلال رأس العين.

كما استهداف الطيران الإسرائيلي في القضاء ذاته بلدات طاريا، وبريتال، وبوداي، والأنصار، ومشمشة، وكفردان، إضافة إلى غابات طاريا، ومحيط بلدة قرحا، وسهل بلدة تمنين التحتا، وتلال عمشكي.

وذكرت الوكالة اللبنانية أن الطيران الحربي الإسرائيلي “ارتكب مجزرة في حي الشيقان بمدينة بعلبك؛ حيث “دمر منازل متقاربة لعائلات من آل أبو إسبر؛ ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين”.

وأضافت أن “عمليات رفع الركام وانتشال الجثامين والجرحى لا تزال متواصلة”.وبعلبك مدينة تاريخية تعود لنحو 3 آلاف عام، وهي مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

ويخشى مسؤولون لبنانيون تدمير الغارات الإسرائيلية لمعالم تاريخية فيها، بعدما ألحقت غارات سابقة أضرارا بها.

ارتفاع عدد شهداء العدوان إلى 3050

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على البلاد منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى “3 آلاف و50 شهيدا و13 ألفا و658 جريحا”.

وقالت الوزارة في بيان، إن “غارات العدو الإسرائيلي على لبنان أمس الثلاثاء أسفرت عن 37 شهيدا و105 جرحى”.

وبهؤلاء الشهداء والجرحى، حسب الوزارة، يرتفع عدد الضحايا إلى “3 آلاف و50 شهيدا و13 ألفا و658 جريحا منذ بدء العدوان الإسرائيلي”.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الضحايا المسجل الثلاثاء شمل “3 شهداء و27 مصابا” بمحافظة الجنوب و”5 شهداء و24 مصابا” بمحافظة النبطية (جنوب).

إضافة إلى “26 شهيدا و37 مصابا” بمحافظة جبل لبنان (وسط)، و”3 شهداء ومصاب واحد” بمحافظة بعلبك الهرمل (شرق)، و”16 مصابا” بمحافظة البقاع (شرق).

وذكرت الوزارة أن أرقام الضحايا من النساء والأطفال بلغت 790 شهيدا و3 آلاف و735 مصابين، ومن الكوادر الصحية 179 شهيدا و306 مصابين.

فيما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي 86 من المراكز الطبية والإسعافية، و40 مستشفى، و244 من الآليات التابعة للقطاع الصحي، ونفذت اعتداءات على 63 مستشفى و212 من الجمعيات الإسعافية، بحسب الوزارة.وفي 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه بشكل كبير على قضاء بعلبك؛ بدعوى استهداف “بنية تحتية لحزب الله”؛ ما أدى إلى إيقاع عشرات الشهداء ومئات الجرحى حتى الآن.وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها “حزب الله”، بدأت غداة شن الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 146 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب

(وكالات)