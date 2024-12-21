لبنان.. 5 خروقات إسرائيلية لوقف النار السبت ترفع الإجمالي إلى 280

بيروت: ارتكب الجيش الإسرائيلي، السبت، 5 خروقات لوقف إطلاق النار مع “حزب الله” ليرتفع إجمالي خروقاته منذ بدء سريان الاتفاق قبل 25 يوما إلى 280.

وذلك وفق إعلانات وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية حتى الساعة 14:30 ت.غ.

ووفق أخبار متفرقة نشرتها الوكالة، تركزت خروقات اليوم في قضاء صور بمحافظة الجنوب (جنوب)، وقضاءي مرجعيون وبنت جبيل بمحافظة النبطية (جنوب).

وشملت الخروقات أعمال تجريف لبساتين زيتون، وهدم منازل ومبان، وتحليقا بطيران مسير وحربي، وإقامة حاجز عسكري.

ففي قضاء صور، عمدت قوات الجيش الإسرائيلي إلى القيام بأعمال تجريف جديدة طالت عددا من بساتين الزيتون قرب المقر الرئيسي لقوة الأمم المتحدة المؤقتة “يونيفيل” ببلدة الناقورة.

وفي الناقورة أيضا، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات هدم جديدة لمبان ومنازل، وأقام حاجزا عسكريا ثابتا مكان نقطة للجيش اللبناني قرب ميناء الصيادين.

وفي قضاء بنت جبيل، سُجل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض.

وفي قضاء مرجعيون، حلقت مسيرة إسرائيلية معادية على علو منخفض بأجواء بلدات الخيام، وبرج الملوك، والقليعة، وجديدة مرجعيون، ودبين، وبلاط، إضافة إلى سهل مرجعيون.

ومنذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين إسرائيل و”حزب الله” بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الفائت.

وبدعوى التصدي لـ”تهديدات من حزب الله”، ارتكبت إسرائيل 175 خرقا لوقف إطلاق النار في لبنان حتى نهاية الجمعة، ما أدى إجمالا إلى سقوط 30 شهيدا و37 جريحا، وفق بيانات وزارة الصحة اللبنانية.

ودفعت هذه الخروقات “حزب الله” إلى الرد، في 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، للمرة الأولى منذ سريان الاتفاق، بقصف صاروخي استهدف موقع “رويسات العلم” العسكري في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة.

ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار انسحاب إسرائيل تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل مع لبنان خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

وبموجب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و61 شهيدا و16 ألفا و662 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر الماضي.

(الأناضول)