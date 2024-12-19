لبنان.. 6 خروقات إسرائيلية لوقف النار الخميس ترفع الإجمالي إلى 259

بيروت: ارتكب الجيش الإسرائيلي يوم الخميس، ستة خروقات جديدة لوقف إطلاق النار مع “حزب الله” في جنوب لبنان، ما يرفع إجمالي خروقاته إلى 259 منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقالت وكالة أنباء لبنان الرسمية إن عمليات “نسف كبيرة للمنازل نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في كفركلا، ما تسبب بارتجاجات في المنطقة”.

كما حلقت “مسيّرة معادية (إسرائيلية) في أجواء صور ومنطقتها”، وفق المصدر ذاته.

وأوضحت الوكالة أن “قوات العدو نفذت تفجيرات متتالية على أطراف بلدة علما الشعب، قبالة موقع حانيتا”، كما أقدمت “على تفجير عدد من المنازل في بلدة طير حرفا”.

ومواصلة لخروقات التهدئة، قامت “جرافات العدو الإسرائيلي بتنفيذ عملية هدم وجرف منازل في الأحياء الداخلية لبلدة الناقورة”، وفق الوكالة.

وأكدت الوكالة اللبنانية أن “دبابات ميركافا وناقلات جند (إسرائيلية) تواصل تحركها داخل وعند أطراف بلدة بني حيان”.

وبهذه الخروقات الإسرائيلية الـ6 يرتفع الإجمالي إلى 259 خرقا، بعد أن رصدت الأناضول الأربعاء 253 خرقا، ما أسفر إجمالا عن 30 شهيدا و37 جريحا، استنادا إلى إعلانات وزارة الصحة ووكالة الأنباء اللبنانيتين.

ودفعت هذه الخروقات “حزب الله” إلى الردّ، في 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، للمرة الأولى منذ سريان الاتفاق، بقصف صاروخي استهدف موقع “رويسات العلم” العسكري في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة.

ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار انسحاب إسرائيل تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل مع لبنان خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

وبموجب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و61 شهيدا و16 ألفا و662 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.

(الأناضول)