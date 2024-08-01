سياسة | عربي

لبنان: 7 شهداء حصيلة الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية

منذ 46 دقيقة

القائد في حزب الله، فؤاد شكر، الذي استشهد في الغارة الإسرائيلية

حجم الخط
0

بيروت: أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت إلى سبعة  قتلى.

وقالت الوزارة في بيان اليوم إن “العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت أدى في حصيلة نهائية إلى سقوط سبعة شهداء”.

وكانت غارة إسرائيلية استهدفت مساء يوم الثلاثاء الماضي مبنى في منطقة حارة حريك بمحيط مستشفى بهمن في الضاحية الجنوبية لبيروت،  وأعلنت إسرائيل أن الغارة قضت على القيادي في حزب الله فؤاد شكر.

ونعى حزب الله في بيان أمس الأربعاء، القائد الكبير في الحزب فؤاد شكر الذي قتل في الغارة الإسرائيلية.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

التشويش الإسرائيلي على الصواريخ يؤثر على حركة الطيران.. وشكوى من لبنان
منذ 55 دقيقة
 إسرائيل بعد الاغتيال المزدوج.. تأهّب شديد وانتظار ردود “سوار النار”.. وتحذيرات من حرب شاملة
منذ ساعتين
حزب الله يعلن استشهاد القيادي فؤاد شكر في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
منذ 18 ساعة
رئيس أركان جيش الاحتلال يلوح بالهجوم على لبنان واغتيالات أخرى ببيروت
منذ 19 ساعة

اشترك في قائمتنا البريدية