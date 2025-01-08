لبنان.. 81 نائبا يعتزمون التصويت لقائد الجيش في الانتخابات الرئاسية

بيروت: مع اقتراب موعد جلسة البرلمان اللبناني المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية، يعتزم 81 نائبا من أصل 128 نيتهم التصويت لقائد الجيش العماد جوزيف عون، في حين يتطلب الفوز بالمنصب 86 صوتا.

وبحسب بيانات وتصريحات الكتل، توزعت الأصوات المؤيدة للعماد جوزيف عون على النحو التالي:

– كتلة الجمهورية القوية (حزب القوات اللبنانية): 19 صوتا

– كتلة حزب الكتائب اللبنانية: 4 أصوات

– كتلة اللقاء الديمقراطي (الحزب الاشتراكي): 8 أصوات

– كتلة “تجدد”: 3 أصوات

– قوى التغيير: 7 أصوات

– النائبان الأرمنيان: صوتان

– تكتل “الوطني المستقل”: 4 أصوات

– كتلة الاعتدال الوطني: 6 أصوات

– كتلة التوافق الوطني: 5 أصوات

– تحالف التغيير: 3 أصوات

– لبنان الجديد: 6 أصوات

– كتلة النواب المستقلين: 11 صوتا

كتلة اللقاء التشاوري المستقبل: 3 أصوات

من جهة أخرى، لم تعلن كتل أساسية دعمها لقائد الجيش، وهي:

– كتلة التنمية والتحرير (حركة أمل): 15

– كتلة الوفاء للمقاومة (حزب الله): 15

– كتلة لبنان القوي (التيار الوطني الحر): 13

وجراء خلافات بين القوى السياسية، يعيش لبنان فراغا رئاسيا منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

وبحسب العرف السياسي السائد في البلاد، يجب أن يكون رئيس الجمهورية مسيحيا من الطائفة المارونية، بينما يعود منصب رئيس الحكومة للطائفة السنيّة، ورئيس مجلس النواب للطائفة الشيعية.

وتستمر ولاية رئيس الجمهورية 6 أعوام، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور 6 أعوام.

ويُعتبر رئيس الجمهورية رمز وحدة الوطن وحامي الدستور، وله دور في توقيع القوانين وتعيين رئيس الوزراء بالتشاور مع مجلس النواب.

(الأناضول)