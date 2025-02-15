لبيد: الوقت ينفد ويجب إعادة جميع الأسرى في أسرع وقت

القدس المحتلة: قال زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لبيد، السبت، إن “الوقت ينفد، ويجب إعادة جميع الأسرى في أسرع وقت ممكن”.

وجاءت دعوة لبيد عبر منصة “إكس” عقب وصول الأسرى الإسرائيليين الثلاثة المفرج عنهم ضمن الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار إلى الأراضي الإسرائيلية.

وكتب لبيد: “الوقت ينفد”.

وشدد على ضرورة إعادة جميع الأسرى في أسرع وقت ممكن.

وفي وقت سابق من صباح السبت، أطلقت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” سراح الأسرى الإسرائيليين الثلاثة يائير هورن (46 عاما)، وساغي ديكل حين (33 عاما يحمل الجنسية أمريكية إلى جانب الإسرائيلية) وساشا تروبنوف (29 عاما يحمل الجنسية الروسية إلى جانب الإسرائيلية) من على منصة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة قرب المنزل المدمر لرئيس حركة حماس الراحل بقطاع غزة يحيى السنوار.

وبهذا الخصوص، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: “عبر المحررون الثلاثة الحدود إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، وهم الآن في طريقهم إلى نقطة الاستيعاب الأولى في قاعدة “رعيم” العسكرية بمحاذاة قطاع غزة، استعدادا للقاء عائلاتهم”.

وقبل ذلك بدقائق، قال جيش الاحتلال، في بيان نشره بحسابه على منصة “إكس”: تم تسليم الأسرى المحررين العائدين إلى قوة من الجيش والشاباك (الأمن العام) داخل قطاع غزة.

وأضاف: “ترافق وحدة خاصة من الجيش والشاباك الأسرى المحررين الثلاثة العائدين من قطاع غزة إلى إسرائيل حيث سيخضعون إلى تقييم طبي أولي”.

بدورها، قالت عائلة الأسير المطلق سراحه يائير هورن، في بيان: “بعد 498 يوما، عاد يائير إلى منزله”.

وأضافت: “الآن، يمكننا أن نتنفس قليلا. عاد يائير إلى منزله بعد أن نجا من الجحيم في غزة”.

وتابعت: “الآن، كل ما تبقى هو إعادة إيتان (شقيق يائير الذي مازال أسيرا في غزة) حتى تتمكن عائلتنا من التنفس حقًا”.

ومن المتوقع إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي إيتان هورن في المرحلة الثانية من الصفقة، وفق صحيفة “هآرتس” العبرية.

في المقابل من المقرر أن تفرج إسرائيل في وقت لاحق السبت عن 369 أسيرا فلسطينيا.

وتأتي دفعة التبادل الحالية بعدما سادت خلال الأيام الأخيرة مخاوف بشأن انهيار الاتفاق عقب إعلام حماس الاثنين تعليق إطلاق سراح الأسرى ردا على انتهاك إسرائيل للاتفاق.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى يشمل 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، على أن يتم التفاوض في الأولى لبدء الثانية.

وفي المرحلة الأولى من الاتفاق تنص البنود على الإفراج تدريجيا عن 33 إسرائيليا محتجزا بغزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين والعرب يُقدر بين 1700 و2000.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

(الأناضول)