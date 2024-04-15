لبيد: حكومة نتنياهو “فاشلة” ويجب وقف تهديد إيران “إعلاميا”

القدس المحتلة: وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الاثنين، حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ”الفاشلة”، مطالبا برحيلها وتوقفها عن تهديد إيران “إعلاميا”.

وقال لبيد هو زعيم حزب “هناك مستقبل”، في منشور على منصة “إكس”: “صحيح أن مطالبة وزراء هذه الحكومة بالتحرك بمسؤولية وطنية مهمة مستحيلة، لكن عليهم أن يكفوا عن الحديث عن إيران وتهديدها إعلامياً”، في إشارة إلى تهديدات وزراء إسرائيليين بالرد على الهجوم الإيراني.

وأضاف أن “السياسة الأمنية لدولة إسرائيل ليست سيركاً ولا تمريناً في العلاقات العامة، ويجب على هذه الحكومة الفاشلة أن تعود إلى البيت، وفي الوقت نفسه يجب على وزرائها أن يتحدثوا أقل بكثير”.

وتابع لبيد: “إذا لم تتحرك هذه الحكومة في الوقت المناسب، فسوف تجلب علينا الخراب، إنها تجلبه بالفعل، إنه وقت الانتخابات الآن”.

ويدعو لبيد منذ عدة أسابيع لإجراء انتخابات فورية في إسرائيل، كما يشارك عشرات آلاف الإسرائيليين في احتجاجات تطالب برحيل الحكومة وإجراء انتخابات.

وتتعرض حكومة نتنياهو إلى انتقادات واسعة في الأوساط الإسرائيلية جراء طريقة تعاطيها مع ملف الأسرى الإسرائيليين في غزة، وفشل التنبؤ المسبق بهجوم حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” على مستوطنات غلاف غزة قبل أكثر من 6 أشهر.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية”.

(الأناضول)