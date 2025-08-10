سياسة | عربي | فلسطين

لبيد: حكومة نتنياهو فقدت ثقة الشعب وترسل جنودنا لـ”مهمة خاطئة” بغزة

منذ ساعتين

يائير لبيد

إسطنبول: أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الأحد، أن حكومة بنيامين نتنياهو “فقدت ثقة الشعب”، وترسل الجنود إلى “مهمة خاطئة” في قطاع غزة، ولا تفعل شيئًا لإعادة الأسرى.

تأتي هذه الانتقادات على خلفية إقرار المجلس الوزاري المصغر “الكابينت”، فجر الجمعة، خطة نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، ضمن حرب إبادة جماعية مستمرة للشهر الـ22.

وقال لبيد عبر منصة “إكس”: “عندما تخرجون اليوم إلى الشارع وتخنقكم الحرارة المرتفعة، فكروا في أهلنا المختطفين الذين يقبعون في الأنفاق منذ 674 يومًا، والحكومة الإسرائيلية لا تفعل شيئًا لإعادتهم”.

وتقدّر تل أبيب وجود 50 أسيرًا إسرائيليًا في غزة، منهم 20 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أودى بحياة العديد منهم، بحسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

واستطرد لبيد: “عندما تخرجون إلى الشارع اليوم وتخنقكم الحرارة، فكروا في جندي الاحتياط في غزة، يرتدي الزي العسكري والصدرية والسترة الخزفية، وسط الرمال والغبار، وأُرسل في مهمة خاطئة من قبل حكومة فقدت ثقة الشعب”.

(الأناضول)

