لبيد داعيا نتنياهو مجددا إلى الاستقالة: يشكل خطرا على إسرائيل

القدس: جدد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الاثنين، دعوته رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الاستقالة؛ لكونه “يشكل خطرا على أمن إسرائيل”.

وقال لبيد، عبر منصة “إكس”: “نتنياهو خطر على دولة إسرائيل، نتنياهو خطر على مواطني البلاد، نتنياهو غير مؤهل للعمل رئيسا للوزراء”.

وأضاف أن “نتنياهو يشكل خطرا على أمن إسرائيل”.

واتهمه بـ”الإدارة الفاشلة للحرب منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول الماضي)، سواء في الشمال (لبنان) والجنوب (قطاع غزة)”.

وبدعم أمريكي، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر حربا على غزة خلفت نحو 124 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات معظمهم أطفال.

و”تضامنا مع غزة”، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل.

وشدد لبيد على أن “نتنياهو يجب أن يعود إلى منزله (يستقيل)”.

ومنذ أشهر، تتهم المعارضة نتنياهو باتباع سياسات تخدم مصالحه الشخصية، ولاسيما الاستمرار في منصبه، والفشل في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب على غزة، ولاسيما القضاء على حركة حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين.

في المقابل، يرفض نتنياهو الاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة؛ بزعم أن من شأنها “شلّ الدولة” وتجميد مفاوضات تبادل الأسرى لمدة قد تصل إلى 8 شهور.

وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، أجرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال وحماس على مدار شهور مفاوضات غير مباشرة لم تفلح في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى.

(وكالات)