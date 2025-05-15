لبيد: ذكرت نتنياهو بأني سأمنحه “شبكة أمان” لإبرام صفقة تبادل مع حماس 

القدس: قال زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد، إنه ذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اجتماعهما في وقت سابق الخميس، بأنه سيمنحه “شبكة أمان سياسية” كاملة من أجل إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

وأضاف لبيد في منشور عبر منصة إكس: “يمكن التوصل إلى صفقة تبادل أسرى، نحن على بعد قرار كابينت (المجلس الوزاري الأمني المصغر) واحد فقط لإتمام الصفقة”.

وأردف: “ذكرت نتنياهو بأنه ليس لديك أي مشكلة سياسية، وقلت له سأوفر لك شبكة أمان سياسية كاملة من أجل صفقة الأسرى”.

واختتم حديثه بالقول: “قلت لنتنياهو، أعدهم (الأسرى الإسرائيليين) إلى الوطن الآن”.

في وقت سابق الخميس، اجتمع نتنياهو ولبيد في تل أبيب بغية إحاطة زعيم المعارضة علما بالتطورات الأمنية الأخيرة.

وأعرب لبيد في أكثر من مناسبة عن دعمه لإبرام صفقة تبادل، حتى على حساب وقف حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

لكن نتنياهو ووزراء حكومته، يؤكدون أنّ تل أبيب لن توقف حرب الإبادة حتى تحقيق أهدافها المتمثلة بالإفراج عن جميع الأسرى في غزة والقضاء على حركة حماس.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، عرضت أحزاب المعارضة مثل “المعسكر الوطني” بقيادة بيني غانتس (12 مقعدا بالكنيست) و”هناك مستقبل” بقيادة يائير لبيد (24 مقعدا بالكنيست)، تقديم “شبكة أمان” برلمانية لدعم الحكومة في تمرير الاتفاق دون الاعتماد على شركاء الائتلاف اليميني المتطرف.

ويهدد وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش زعيم حزب “الصهيونية الدينية”، والأمن القومي إيتمار بن غفير زعيم حزب “القوة اليهودية”، بالانسحاب من الائتلاف الحكومي وإسقاط حكومة نتنياهو في حال التوصل إلى اتفاق مع حماس، وعدم احتلال قطاع غزة وفرض حكومة عسكرية فيه.

ومطلع مارس/ آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.

وبينما التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.

وتقدر تل أبيب حاليا وجود 58 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 173 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

