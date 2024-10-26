لبيد: عدم مهاجمة إسرائيل أهدافا استراتيجية بإيران قرار خاطئ

أيد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الهجوم الذي نفذه جيش بلاده على إيران، فجر السبت، لكنه قال إن قرار المستوى السياسي في الحكومة عدم مهاجمة أهداف استراتيجية واقتصادية “كان خاطئا”.

وفجر السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء مهاجمة أهداف عسكرية في إيران، بعد موافقة المجلس الوزاري المصغر “الكابينت” في محادثة هاتفية، وإبلاغ الولايات المتحدة قبل الهجوم.

وأفاد الجيش في بيان بأنه “هاجم بشكل موجه بدقة أهدافا عسكرية في إيران”، دون توضيح ماهيتها.

وفي تدوينة بحسابه على منصة إكس، صباح السبت، قال لبيد: “أهنئ سلاح الجو الإسرائيلي الذي أظهر مرة أخرى تفوقه الجوي وقدرات عملياتية على أعلى مستوى في العالم”.

وأضاف لبيد: “عرف أعداء إسرائيل هذا الصباح أن الجيش الإسرائيلي قوي ويستطيع الهجوم بقوة والوصول إلى أي مكان”.

وانتقد لبيد وهو زعيم حزب “هناك مستقبل”، طبيعة الهجوم الإسرائيلي بقوله إن “قرار عدم مهاجمة أهداف استراتيجية واقتصادية في إيران كان خاطئا”.

وتابع: “كان بإمكاننا، بل وكان ينبغي لنا، أن ندفّع إيران ثمنا باهظا”.

(الأناضول)