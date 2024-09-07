لبيد: على إسرائيل وقف حرب غزة وإبرام صفقة تبادل أسرى

القدس المحتلة: دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، السبت، إلى إبرام صفقة مع حركة حماس لإعادة الأسرى في غزة وإنهاء الحرب على القطاع.

وقال لبيد هو رئيس حزب “هناك مستقبل”، في تدوينة بحسابه على منصة إكس: “علينا إبرام صفقة (تبادل أسرى)، وإنهاء الحرب، وإصلاح البلاد”.

ويتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بالبقاء في محور فيلادلفيا بين غزة ومصر شرطا للموافقة على صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس، وسط اتهامات له من قبل سياسيين وإعلاميين بعرقلة الصفقة خوفا من انهيار حكومته.

من جانبه، قال ميكي ليفي عضو الكنيست (البرلمان) من حزب لبيد، للإذاعة العامة الإسرائيلية السبت: “حتى شهر مايو (أيار الماضي)، لم يكن محور فيلادلفيا مطروحا على الطاولة”.

وأضاف: “الخوف من سقوط الحكومة، والخوف من (وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار) بن غفير و(وزير المالية المتطرف بتسلئيل) سموتريتش اللذين يمسكان برقبة نتنياهو هو ما أدى إلى ذلك”.

وحذر ليفي من مقتل العديد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي “عبثا” حال البقاء على محور فيلادلفيا.

ومساء الجمعة، كشف استطلاع رأي لقناة “12” العبرية الخاصة، أن 60 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن التوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى من غزة أكثر أهمية من البقاء في فيلادلفيا.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة أودت بحياة أطفال ومسنين.

(الأناضول)