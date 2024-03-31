تل أبيب: قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، ردا على سؤال حول مدى قلقه بشأن الوضع في إسرائيل في الوقت الحاضر خلال مقابلة مع قناة الـ 12 الإسرائيلية،: “لم أشعر قط بمثل هذا القلق في حياتي مثلما أنا أشعر الآن”.
ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن لبيد قوله، خلال المقابلة، إن عائلات الرهائن تحتج، ورد الحكومة هو “مهاجمتهم.”
وقال إن مظاهرات اليوم، التي يلقي خلالها خطابا ، تؤكد أنه على الرغم من أن الذهاب إلى انتخابات في منتصف الحرب “ليس أمرا مثاليا”، فإنه ضروري “لأن هذه الحكومة لن تصلح الميزانية، ولن تصلح مشروع قانون تجنيد (الحريديم)”، وعلى وجه الخصوص، لن يعيد الرهائن إلى الوطن. وتعلم ماذا أيضا؟ إنها لن تنتصر في الحرب لأننا لن نضم العالم إلي صفنا ولن يكون شعب إسرائيل (متحدا بالكامل).”
ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن لبيد قوله إن “هذه لحظة وجودية” بالنسبة لإسرائيل، والأشخاص الذين كان من المفترض أن يحافظوا على سلامة أطفالنا فشلوا في القيام بذلك… وروح الدولة تنزف.”
وأضاف يجب استعادة الثقة في القيادة، وكذلك الشعور بأن القيادة ملتزمة بحماية الشعب”.
(د ب أ)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيد: لم أشعر قط بمثل هذا القلق على إسرائيل مثلما أنا أشعر الآن تشعر ب القلق على إسرائيل لعدم مقدرتكم حماية أطفالكم ما الذي أصاب أطفالكم هم بخير ينعمون بحياة سعيدة على حساب أطفالنا ألا تعلم أنكم تقتلون أطفالنا لكي تعيش أطفالكم كان مفروضا عليك أن تشعر بقلق على ما فعلتموه في غزة وتدميرها وقتل أطفالنا ونسائنا وشيوخنا وتشريدهم واحتلال أرضنا عليك أن تعلم أيامكم السودة على الأبواب لا يعلم أحد شيء كيف ستنتهي هذه المذبحة على الشعب الفلسطيني العظيم ولكن عليك أن تعلم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. في يوم من الأيام ستدفعون ثمنا ما جنة أيديكم. حسبي الله ونعم الوكيل.
كنتم دائما تلعبون لعبة المظلوم وتجذبون عطف الاوربيين السذج على ما عانتم من يد هتلر من هولوكوست وظلم …وبهذا اصبحتم الولد المدلل للعالم تطلبون ماتريدون وتفعلون ما تشاؤون… لكن هذه اللعبة لن تدوم اكثر وانكشفتم على حقيقتكم وبعد أن توضحت للعالم بأنكم انتم من تمارسون الهولوكست ضد الفلسطينين وأمام مرأى ومسمع الجميع….اهدافكم ليست انتقاما من حماس بل إخلاء الأرض والامتداد نحو غزة كجز ء من احلامكم التوسعية من الفرات إلى النيل….ولكن قريبا ستنقلب السفينة على الربان بإذن الخالق الرحمن…….
إن شاء الله قلق دائم في الليل والنهار، غير مقطوع ولا ممنوع …
إن شاء الله لا يبدل قلقك إلا قعرُ جهنَّم فبنسيك نفسك ومن على الأرض جميعًا.
لاحظوا معي جملة :
– ((لن يُعيد الرهائن إلى الوطن)).
يعني مصدقين حالهم جماعة العصابات الصهيونية انه دولة الإحتلال هي وطن لهم.
الله لا يوفقكم يا حرامية، يا سارقين دولة فلسطين.
كيان قائم على أساس الظلم مآله الزوال لا محالة
محق انت فعمر دويلتكم العنكبوتية قارب على الانتهاء والفناء✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️
نعم لأن نهاية كيانكم كيان الإبادة بات قريبا جدا