لبيد: لم أشعر قط بمثل هذا القلق على إسرائيل مثلما أنا أشعر الآن

تل أبيب: قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، ردا على سؤال حول مدى قلقه بشأن الوضع في إسرائيل في الوقت الحاضر خلال مقابلة مع قناة الـ 12 الإسرائيلية،: “لم أشعر قط بمثل هذا القلق في حياتي مثلما أنا أشعر الآن”.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن لبيد قوله، خلال المقابلة، إن عائلات الرهائن تحتج، ورد الحكومة هو “مهاجمتهم.”

وقال إن مظاهرات اليوم، التي يلقي خلالها خطابا ، تؤكد أنه على الرغم من أن الذهاب إلى انتخابات في منتصف الحرب “ليس أمرا مثاليا”، فإنه ضروري “لأن هذه الحكومة لن تصلح الميزانية، ولن تصلح مشروع قانون تجنيد (الحريديم)”، وعلى وجه الخصوص، لن يعيد الرهائن إلى الوطن. وتعلم ماذا أيضا؟ إنها لن تنتصر في الحرب لأننا لن نضم العالم إلي صفنا ولن يكون شعب إسرائيل (متحدا بالكامل).”

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن لبيد قوله إن “هذه لحظة وجودية” بالنسبة لإسرائيل، والأشخاص الذين كان من المفترض أن يحافظوا على سلامة أطفالنا فشلوا في القيام بذلك… وروح الدولة تنزف.”

وأضاف يجب استعادة الثقة في القيادة، وكذلك الشعور بأن القيادة ملتزمة بحماية الشعب”.

(د ب أ)