سياسة | دولي

لبيد: لم أشعر قط بمثل هذا القلق على إسرائيل مثلما أنا أشعر الآن

31 - مارس - 2024

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد

حجم الخط
8

تل أبيب: قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، ردا على سؤال حول مدى قلقه بشأن الوضع في إسرائيل في الوقت الحاضر خلال مقابلة مع قناة الـ 12 الإسرائيلية،: “لم أشعر قط بمثل هذا القلق في حياتي مثلما أنا أشعر الآن”.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن لبيد قوله، خلال المقابلة، إن عائلات الرهائن تحتج، ورد الحكومة هو “مهاجمتهم.”

وقال إن مظاهرات اليوم، التي يلقي خلالها خطابا ، تؤكد أنه على الرغم من أن الذهاب إلى انتخابات في منتصف الحرب “ليس أمرا مثاليا”، فإنه ضروري “لأن هذه الحكومة لن تصلح الميزانية، ولن تصلح مشروع قانون تجنيد (الحريديم)”، وعلى وجه الخصوص، لن يعيد الرهائن إلى الوطن. وتعلم ماذا أيضا؟ إنها لن تنتصر في الحرب لأننا لن نضم العالم إلي صفنا ولن يكون شعب إسرائيل (متحدا بالكامل).”

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن لبيد قوله إن “هذه لحظة وجودية” بالنسبة لإسرائيل، والأشخاص الذين كان من المفترض أن يحافظوا على سلامة أطفالنا فشلوا في القيام بذلك… وروح الدولة تنزف.”

وأضاف يجب استعادة الثقة في القيادة، وكذلك الشعور بأن القيادة ملتزمة بحماية الشعب”.

 (د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول محي الدين احمد علي رزق:
    مارس 31, 2024 الساعة 8:59 م

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيد: لم أشعر قط بمثل هذا القلق على إسرائيل مثلما أنا أشعر الآن تشعر ب القلق على إسرائيل لعدم مقدرتكم حماية أطفالكم ما الذي أصاب أطفالكم هم بخير ينعمون بحياة سعيدة على حساب أطفالنا ألا تعلم أنكم تقتلون أطفالنا لكي تعيش أطفالكم كان مفروضا عليك أن تشعر بقلق على ما فعلتموه في غزة وتدميرها وقتل أطفالنا ونسائنا وشيوخنا وتشريدهم واحتلال أرضنا عليك أن تعلم أيامكم السودة على الأبواب لا يعلم أحد شيء كيف ستنتهي هذه المذبحة على الشعب الفلسطيني العظيم ولكن عليك أن تعلم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. في يوم من الأيام ستدفعون ثمنا ما جنة أيديكم. حسبي الله ونعم الوكيل.

    رد
  2. يقول صابر الجاف-المملكة المتحدة:
    مارس 31, 2024 الساعة 9:20 م

    كنتم دائما تلعبون لعبة المظلوم وتجذبون عطف الاوربيين السذج على ما عانتم من يد هتلر من هولوكوست وظلم …وبهذا اصبحتم الولد المدلل للعالم تطلبون ماتريدون وتفعلون ما تشاؤون… لكن هذه اللعبة لن تدوم اكثر وانكشفتم على حقيقتكم وبعد أن توضحت للعالم بأنكم انتم من تمارسون الهولوكست ضد الفلسطينين وأمام مرأى ومسمع الجميع….اهدافكم ليست انتقاما من حماس بل إخلاء الأرض والامتداد نحو غزة كجز ء من احلامكم التوسعية من الفرات إلى النيل….ولكن قريبا ستنقلب السفينة على الربان بإذن الخالق الرحمن…….

    رد
  3. يقول عابر سبيل:
    مارس 31, 2024 الساعة 9:28 م

    إن شاء الله قلق دائم في الليل والنهار، غير مقطوع ولا ممنوع …

    رد
  4. يقول من الجزائر:
    مارس 31, 2024 الساعة 10:11 م

    إن شاء الله لا يبدل قلقك إلا قعرُ جهنَّم فبنسيك نفسك ومن على الأرض جميعًا.

    رد
  5. يقول مواطنة لبنانية- فرنسية:
    مارس 31, 2024 الساعة 10:51 م

    لاحظوا معي جملة :
    – ((لن يُعيد الرهائن إلى الوطن)).
    يعني مصدقين حالهم جماعة العصابات الصهيونية انه دولة الإحتلال هي وطن لهم.
    الله لا يوفقكم يا حرامية، يا سارقين دولة فلسطين.

    رد
  6. يقول أبو صهيب:
    مارس 31, 2024 الساعة 10:57 م

    كيان قائم على أساس الظلم مآله الزوال لا محالة

    رد
  7. يقول فصل الخطاب:
    مارس 31, 2024 الساعة 11:04 م

    محق انت فعمر دويلتكم العنكبوتية قارب على الانتهاء والفناء✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️

    رد
  8. يقول إبسا الشيخ:
    أبريل 1, 2024 الساعة 3:14 ص

    نعم لأن نهاية كيانكم كيان الإبادة بات قريبا جدا

    رد

أخبار ذات صلة

الأونروا: عائلات غزة لا تزال تعيش صراعا يوميا من أجل البقاء 
منذ 7 ساعات
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابطين بمعارك شرق غزة
منذ 7 ساعات
 غزة.. استشهاد معتقلين فلسطينيين بقذيفة مدفعية لجيش الاحتلال عقب الإفراج عنهم 
منذ 8 ساعات
صحيفة إسرائيلية: منهم بن غفير.. النيابة تدرس تصريحات لنواب ووزراء تتعلق بالحرب في غزة
4 - يوليو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية