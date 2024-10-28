سياسة | دولي

لبيد: نتنياهو “يرشي” شركاءه في الحكومة من أجل البقاء

28 - أكتوبر - 2024

القدس: قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الاثنين، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “يرشي” شركاءه في الحكومة من أجل البقاء سياسيا.

وكان لبيد يشير إلى دفع نتنياهو بمشروع قانون يعفي متدينين يهودا من الخدمة العسكرية مع عودة الكنيست إلى الاجتماعات، الاثنين، بعد إجازة صيفية استمرت 3 أشهر.

وقال لبيد في منشور على منصة “إكس”: “بينما لا تزال هناك مراقبات (مجندات) مختطفات في أسر حماس في غزة، الحكومة الإسرائيلية تروج لقانون التهرب”.

وأضاف: “سنحارب هذا القانون المشين باسم محبي الوطن الذين يبقون الوطن حيا بينما تخونهم حكومتهم”.

وتابع لبيد: “نتنياهو يرشي شركاءه في الائتلاف من أجل البقاء سياسيا، بينما يرسل جنودا للقتال”.

كما وجه وزير الجيش الأسبق وزعيم حزب “إسرائيل بيتنا” المعارض أفيغدور ليبرمان انتقادات لمشروع القانون.

وقال في منشور على منصة “إكس”: “أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء قانون التهرب الذي يضر بوحدة الشعب والقوة الوطنية”.

وأضاف: “إن القانون الوحيد الذي يجب علينا إقراره هو قانون التجنيد الموحد والمتساوي للجميع: في سن 18 عامًا، اليهود والمسلمون والمسيحيون والدروز والشركس”.

وتابع ليبرمان: “شعب واحد، تجنيد واحد، تجنيد للجميع، النقص في القوى البشرية هائل بكل بساطة”.

(الأناضول)

  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 28, 2024 الساعة 4:21 م

    ههه ولن تستطيعوا البقاء في فلسطين إلا ليوم الوقت المعلوم،. وعد رب العالمين وكان وعد الله مفعولا اقتربت نهايتكم على أرض فلسطين يا أبو العينين ✌️🇵🇸🤔🔥🐒🚀

    رد
  2. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 28, 2024 الساعة 4:39 م

    اقتربت نهايتكم على أرض فلسطين وبدأ العد العكسي لزوالكم عن أرض فلسطين فخذوا حقائبكم و عودوا من حيث جيء بكم حفاة عراة من شوارع أروربا القذرة لتسرقوا أرض فلسطين العام 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان ✌️🇵🇸🤔🚀🐒🔥

    رد

