لبيد: هروب نتنياهو من المسؤولية وراء إقالة بار “الهستيرية”

القدس المحتلة: قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الأحد، إن هروب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المسؤولية والخوف من قضية “قطر غيت” هو السبب الحقيقي وراء الإقالة “المتسرعة والهستيرية” لرئيس جهاز الشاباك (الأمن الداخلي) رونين بار.

وأفاد في منشور عبر منصة إكس بأن “كل يوم تقضيه الحكومة الإسرائيلية في السلطة قد ينتهي بكارثة كبرى أخرى وقد يؤدي إلى إزهاق أرواح”.

وأضاف: “هروب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المسؤولية والخوف من قضية قطر غيت هو السبب الحقيقي وراء الإقالة المتسرعة والهستيرية لرئيس الشاباك رونين بار“.

وفي 20 مارس/ آذار الماضي وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ إسرائيل، ورغم احتجاج آلاف الإسرائيليين على هذا القرار.

وبعد ساعات قليلة من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) قرار إقالة بار لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة ضد إقالته، وحددت المحكمة لاحقا الثامن من أبريل/ نيسان الجاري لبحث الالتماسات المقدمة ضد إقالة رئيس الشاباك.

وتشتبه سلطات التحقيق الإسرائيلية، فيما يسمى إعلاميا بـ”قضية قطر غيت”، بأن مساعدين اثنين لنتنياهو، هما مستشاره يوناتان أوريخ، والمتحدث بلسانه إيلي فيلدشتاين، تلقيا أموالا من شركة علاقات عامة أمريكية، ترتبط بعقد مع الحكومة القطرية، بهدف “الترويج الإيجابي لمصالح قطرية من داخل مكتب رئيس الوزراء”.

وفي إطار ذلك، أعلنت الشرطة الإسرائيلية في 31 مارس/ آذار المنصرم، اعتقال الرجلين، قبل أن تقرر محكمة إسرائيلية، إطلاق سراحهما، ووضعهما تحت الإقامة الجبرية لأسبوعين، في إطار التحقيق معهما بالقضية.

ونفت قطر الادعاءات الواردة بحقها في القضية باعتبارها “لا أساس لها من الصحة”، فيما قال نتنياهو إن ما يجري ليس إلا ملاحقة سياسية لإسقاط حكومة اليمين ومنع عزل رئيس الشاباك.

(الأناضول)