لبيد: وزير خارجية الإمارات أعرب عن تضامنه مع إسرائيل- (تغريدة)

تل أبيب: قال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الإثنين، إنه تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، “الذي أعرب عن تضامنه مع إسرائيل”.

جاء ذلك وفق ما نشره لبيد عبر منصة “إكس”، تزامنا مع تكثيف قصف الطيران الإسرائيلي على قطاع غزة، مقابل إطلاق الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية على جنوب ووسط إسرائيل.

وقال لبيد “تحدثت قبل قليل مع وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد، وقد أعرب عن تضامنه مع دولة إسرائيل، وشكرته على دعمه”.

שוחחתי לפני שעה קלה עם שר החוץ של איחוד אמירויות, עבדאללה בן זאיד. שר החוץ בן זאיד הביע סולידריות עם מדינת ישראל, הודיתי לו על תמיכתו. — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) October 9, 2023

وفي سبتمبر/أيلول 2020، وقعت إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين اتفاقيتي سلام برعاية أمريكية.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، إن “وزير خارجية البلاد (عبدالله بن زايد) أجرى الإثنين، اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية روسيا سيرغي لافروف، والكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وإسرائيل إيلي كوهين، ورئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، حول تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة”.

وأضافت أن “بن زايد ناقش مع وزراء الخارجية ولبيد، جهود وقف التصعيد والتهدئة وأهمية حماية المدنيين من تداعيات الأزمة الراهنة”.

وأكد الوزير الإماراتي “أن الوضع الراهن يتطلب تحركا عاجلا من كافة الأطراف الدولية الفاعلة من أجل تخفيف حدة التوتر والحيلولة دون خروج الوضع عن السيطرة”.

ودعا إلى “ممارسة أعلى درجات الحكمة”، مشدداً “على أهمية تهدئة الأوضاع”، وفق المصدر ذاته، دون الإشارة ما إذا كان بن زايد أعرب عن تضامنه مع إسرائيل خلال الاتصال.

عبدالله بن زايد يبحث هاتفيا مع وزراء خارجية روسيا والكويت وإسرائيل ويائير لابيد تطورات الأوضاع في المنطقة#وام https://t.co/YQhAiyJGjm pic.twitter.com/lfMiacncga — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) October 9, 2023

وتأتي هذه التطورات، بعد أن أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى” فجر السبت، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية” ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

(الأناضول)