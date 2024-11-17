لبيد: يجب تجنيد الحريديم أو حرمانهم من الميزانيات والسفر

تل أبيب: دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إلى حرمان اليهود المتشددين (حريديم) من الميزانيات المخصصة لهم وكذلك الحصول على جوازات سفر، والذهاب إلى أومان الأوكرانية، حال رفضهم التجنيد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها صباح الأحد لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي على وقع استمرار أزمة تجنيد الحريديم.

وقال لبيد: “تجنيد الحريديم هو مسألة قيم، وعليهم أن يتجندوا”.

وأردف: “وإذا لم يفعلوا ذلك فلن يحصلوا على ميزانيات ولن يحصلوا على جواز سفر ولن يتمكنوا من السفر إلى أومان (الأوكرانية)”.

ويسافر آلاف الحريديم سنويا إلى مدينة أومان في أوكرانيا بمناسبة عيد رأس السنة العبرية (روش هشانا) وزيارة قبر الحاخام نحمان أحد زعمائهم الروحيين.

ويعارض المتدينون اليهود الخدمة في الجيش الإسرائيلي رغم قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في حزيران/ يونيو الماضي بفرض التجنيد عليهم أسوة بباقي الإسرائيليين.

وتطالب أحزاب في الائتلاف الحكومي بسن قانون جديد، لضمان استمرار تهرب حوالي 60 ألف يهودي متدين كل عام من الخدمة العسكرية، وسط رفض المعارضة.

وتدفع الأحزاب الدينية الشريكة بالحكومة لاعتماد قانون بالكنيست يسمح بإعفاءات واسعة لمتدينين يهود من الخدمة العسكرية ولذلك تطلق عليه المعارضة اسم “قانون التهرب”.

ووجه المعارضون، على رأسهم يائير لبيد، في الأيام الماضية دعوات صريحة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس لتوجيه أوامر استدعاء للمتدينين للخدمة العسكرية بعد تسلمه مهام منصبه رسميا.

(الأناضول)