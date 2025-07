لبيد يدعو حكومة نتنياهو لطرح مقترح “علني” ينهي الحرب في غزة- (تدوينة) 

القدس: دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الخميس، حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى طرح مقترح اتفاق علني يشمل إنهاء الحرب وإعادة جميع الأسرى وزيادة كبيرة في المساعدات لقطاع غزة و”إنهاء حكم حماس”.

وفي منشور عبر منصة “إكس”، قال لبيد: “حان الوقت لكي تضع إسرائيل مقترحًا علنيًا واضحًا على الطاولة، (يشمل) إنهاء الحرب، وعودة جميع الرهائن، وزيادة كبيرة في المساعدات المقدّمة لشعب غزة، وإنهاء حكم حماس”.

وأضاف: “إنه اقتراح يدعمه الغالبية العظمى من الشعب الإسرائيلي، ويجب أن يدعمه العالم بأسره”.

— יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) July 24, 2025