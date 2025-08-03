لبيد يطالب بوقف الحرب في غزة لأن أغلبية الشعب الإسرائيلي لم تعد تؤيدها

تل أبيب: ذكر زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد أن أغلبية الشعب الإسرائيلي لم تعد تؤيد الحرب في غزة، وبالتالي يجب أن تنتهي.

وكتب لبيد على موقع إكس: “لقد كان هناك دائما شرط ضروري لحروب إسرائيل: أغلبية. لا يمكن أن تخوض دولة إسرائيل حربا إذا لم تؤيدها أغلبية الشعب، لا تؤمن بأهدافها ولا تثق في القيادة”، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأحد.

وأضاف: “لا يوجد أي من هذه الشروط الآن. لقد حان الوقت لإنهاء الحرب وإعادة الرهائن”.

وكان آلاف المتظاهرين في إسرائيل قد دعوا في وقت متأخر من أمس السبت إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة.

(د ب أ)