لبيد يعتبر قرار “الكابينت” احتلال غزة “كارثة” وغولان يصفه بحكم لإعدام الأسرى

القدس: اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الجمعة، أن إقرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت” خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو احتلال قطاع غزة بالكامل “كارثة ستؤدي إلى العديد من الكوارث الأخرى”.

وقال لبيد في تغريدة على حسابه بمنصة اكس: “قرار الكابينت الليلة يُعد كارثة ستؤدي إلى العديد من الكوارث الأخرى”.

وأضاف: “خلافًا تمامًا لرأي الجيش ودوائر الأمن ومن دون أي اعتبار لحالة الإنهاك والاستنزاف التي تعانيها القوات المقاتلة، جرّ (وزير الأمن القومي ايتمار) بن غفير و(وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل) سموتريتش، نتنياهو إلى خطوة ستستمر أشهرًا طويلة”.

وتابع لبيد: “ستؤدي الخطوة إلى موت الأسرى (الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية بغزة)، ومقتل عدد كبير من الجنود، وستكلف دافعي الضرائب الإسرائيليين عشرات المليارات، وستؤدي إلى انهيار سياسي”.

وزعم أن “هذا بالضبط ما أرادته حماس، أن تنغمس إسرائيل في الميدان بلا هدف، ومن دون تحديد ملامح اليوم التالي، في احتلال عديم الجدوى لا يعرف أحد إلى أين يقود”.

اعتبر رئيس حزب “الديمقراطيين” قرار تل أبيب احتلال قطاع غزة بالكامل حكما بإعدام الأسرى المحتجزين لدى حركة “حماس”

من ناحيته، اعتبر رئيس حزب “الديمقراطيين” في إسرائيل، الجمعة، قرار تل أبيب احتلال قطاع غزة بالكامل حكما بإعدام الأسرى المحتجزين لدى حركة “حماس”، ودعا إلى إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو.

ونقلت صحيفة “معاريف” العبرية عن غولان قوله إن قرار احتلال غزة حكم على الأسرى الإسرائيليين بالإعدام.

في السياق، وصف غولان نتنياهو بأنه “ضعيف ويخضع للضغوط ولا يستطيع اتخاذ قرارات”، وفق منشور له عبر منصة “إكس”.

وأضاف أن نتنياهو “غير قادر على سد الفجوة بين ما يقدمه المستوى المهني، وبين مجموعة المتطرفين الذين يسيطرون على الحكومة”.

وتابع غولان: “القرار يعني أن أبناءنا (الأسرى) سيبقون في غزة، وسنظل ندفع مليارات (الدولارات) لسنين، لأسباب سياسية”.

ودعا إلى “التصعيد وإسقاط الحكومة”، بعد قرار احتلال غزة.

وفجر الجمعة، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت” خطة نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل.

(الأناضول)