لبيد يعلن دعم “أي صفقة” لعودة الأسرى الإسرائيليين في غزة

القدس: أعلن زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد، الأحد، دعمه “أي صفقة” تؤدي للإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حركة “حماس” في قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات ليائير لابيد أثناء لقائه ممثلي عائلات الأسرى الإسرائيليين، نقلتها صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وقال لابيد إن “المعارضة ستدعم كل خطوة، وكل صفقة، مهما كانت بعيدة المدى، تؤدي إلى عودة المختطفين”، في إشارة للأسرى المحتجزين في غزة.

وأضاف: “لن نقول إننا كنا سندير الأمر بشكل أفضل، لكن يجب أن يعود المختطفون، ومن واجبنا إعادتهم”.

وفي وقت سابق الأحد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه “لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة، دون عودة مختطفينا” من القطاع.

ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إن هناك 241 من مواطنيه أسرى في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

من جانبها، تقول “حماس” إنها على استعداد لإطلاق الأسرى مقابل إخلاء سبيل الفلسطينيين الأسرى في سجون الاحتلال.

(الأناضول)