لتجاوز الفوضى والدمار.. نانسي عجرم تضع حدّاً لشائعة انفصالها- (تدوينة)

“القدس العربي”: بعد شائعة انفصالها التي انتشرت في الأسابيع الأخيرة، قرّرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وبعد صمت طويل وضع حدّ للضجة الحاصلة حول حياتها الخاصة، بصورة عفوية نشرتها عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام”، نافيةً من خلالها كل ما ينتشر عن حياتها الزوجية.

وظهرت نانسي في الصورة مع زوجها الطبيب فادي الهاشم وبناتها الثلاث ميلا وإيلا وليا وهم يقفون على تلة في إحدى المناطق الجبلية في لبنان ويديرون ظهورهم ممسكين ببعضهم البعض ويرتدون ملابس رياضية كاجوال وينظرون نحو الأفق وسط المناظر الطبيعية الخلّابة.

وأرفقت نانسي الصورة بأغنية “إلى بيروت الانثى” التي قدّمتها قبل سنوات، وأرفقتها بتعليق يحاكي الوضع الأمني الخطير في لبنان، وقد جاء فيه: “في أحضان العائلة نجد القوة لتجاوز الفوضى والدمار في هذه الأوقات الصعبة.. لبنان، حبنا لك لا يتزعزع”.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورة العائلية العفوية، ونالت إعجاب الآلاف من متابعي نانسي عجرم الذين أثنوا في تعليقاتهم على رقيها في التعبير عن حبها لبلدها، وحرصها في الوقت نفسه على الردّ على الشائعات التي تطاول حياتها الزوجية.