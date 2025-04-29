لتجنب سابقة قضائية.. حكومة إسرائيل تتراجع عن إقالة رئيس الشاباك

القدس: تراجعت الحكومة الاسرائيلية، الثلاثاء، عن قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك”، رونين بار، وذلك لتجنب إصدار المحكمة العليا حكما يشكل سابقة قضائية، يتمثل في إلغاء قرار حكومي، عقب إعلانه رسميا الليلة الماضية أنه سيستقيل في 15 يونيو/حزيران المقبل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: “صادقت الحكومة اليوم على إلغاء إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار”.

وأضافت: “يأتي ذلك لتجنب صدور حكم جوهري (يمثل سابقة قضائية) من المحكمة العليا في هذا الشأن”، دون مزيد من التوضيح.

ولم يتضح ما ستقرره المحكمة بعد إعلان بار وتراجع الحكومة عن قرار إقالته.

والاثنين، أعلن بار في خطاب ألقاه خلال مراسم إحياء ذكرى قتلى الجهاز أنه سينهي مهام منصبه كرئيس لجهاز الشاباك في 15 يونيو/ حزيران المقبل، وفق ما نقلت عنه صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.

وكان بار قد اتهم نتنياهو بمحاولة استغلال سلطة الجهاز لتحقيق مكاسب سياسية وشخصية من خلال سلسلة من المطالب “غير اللائقة”، وتسببت تلك التصريحات في تصاعد المواجهة بين الطرفين.

(الأناضول)