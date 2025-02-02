لترامب: كيف تفتح شهية اليمين بتهجير الفلسطينيين ثم تتحدث عن “المرحلة الثانية”؟

أسرة التحرير

بمرور 484 يوماً منذ اختطاف عوفر كلدرون، ويردين بيباس وكيف سيغال، تحرروا أمس من الأسر وعادوا إلى إسرائيل. عودتهم المفرحة يجب أن تعزز التزام نتنياهو وحكومته لإعادة كل المخطوفين إلى البلاد عن آخرهم. محظور السماح لليمين المتطرف بجر إسرائيل إلى الحرب ثانية، بثمن التخلي عن المخطوفين وموتهم.

الأيام القريبة القادمة ستحسم أين تتجه إسرائيل. قبيل المفاوضات بين إسرائيل وحماس على المرحلة الثانية، التي يفترض أن تبدأ، يقلع نتنياهو إلى الولايات المتحدة للقاء بالرئيس الأمريكي. دعاه ترامب ليتأكد من التزام نتنياهو بالمرحلة الثانية. لن يكون الأمريكيون أكثر وضوحاً: هذا ما يريدون. لهذا أرسل المبعوث الخاص ستيف ويتكوف إلى المنطقة. ليس مثل بعض من الحكومة، الأمريكيون جديون برغبتهم في تنفيذ إسرائيل للاتفاق بكل مراحله وفي نهايته “اليوم التالي” الجديد في الشرق الأوسط: تطبيع مع السعودية.

الضغط الأمريكي على نتنياهو هام في ضوء الضغط الذي سيواصل اليمين المتطرف ممارسته عليه في ظل تهديدات بتفكيك الحكومة إذا لم يعد إلى القتال. يواصل سموتريتش الحديث عن احتلال غزة، وأحاديث ترامب عن نقل السكان فتحت له الشهية للترحيل.

على نتنياهو وترامب إبقاء إسرائيل على المسار الذي بدأت تتقدم فيه: نهاية الحرب، وإعادة كل المخطوفين. هذا هو الطريق الوحيد. من المهم الحفاظ على الاتصال البصري بالواقع. لا ينبغي التحلي بالأوهام عن حلول من العدم للنزاع الإسرائيلي – الفلسطيني كالترحيل إلى مصر والأردن. للتذكير، أوضحت السعودية والجامعة العربية ومصر والأردن وقطر والإمارات والسلطة الفلسطينية مجتمعة عدم قبولها اقتراح ترامب بأي حال، ودعت الأسرة الدولية للبدء في تنفيذ عملي لحل الدولتين. الواقع يلزم أيضاً بتسمية البديل السلطوي لحماس باسمه. فمحاولة عرض الجهات التي ستسيطر على معبر رفح إلى جانب القوة الأوروبية كـ “أناس يتماثلون مع حركة فتح لكنهم لا يعتبرون من السلطة الفلسطينية” تبدو محاولة سخيفة. بديل حماس يسمى السلطة الفلسطينية. حان الوقت للتوقف عن ذر الرماد في عيون الجمهور. إن خلق الأزمات أمام المرحلة الثانية سيؤدي إلى تأخير في تحرير المخطوفين. جر الأردني سيكون على حساب حياة المخطوفين. على نتنياهو إكمال الصفقة، وإنهاء الحرب، وإعادة كل المخطوفين والتعاون مع الأمريكيين والجهات الإقليمية التي تحاول إنتاج اليوم التالي في الشرق الأوسط.

هآرتس 2/2/2025