لتعزيز العلاقات.. وزيرة التجارة الأمريكية تصل الصين

وزيرة التجارة الأمريكية لدى وصولها إلى مطار العاصمة بكين

إسطنبول: وصلت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، الأحد، إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة تستغرق أربعة أيام.

وذكرت هيئة الإذاعة العامة الصينية “CGTN” أن ريموندو وصلت العاصمة بكين “في زيارة تستغرق أربعة أيام بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين”.

والجمعة، قالت ريموندو للصحافيين قبل مغادرتها إلى الصين: “إذا أردت وضع شعار للرحلة والمهمة، فهو حماية ما يجب والترويج حيثما نستطيع”، حسبما ذكرته صحيفة “واشنطن بوست”.

وأضافت: “أنا على إطلاع تام بالتحديات، ولكني أرغب في تحقيق خطوات عملية وثابتة للمضي قدما في علاقاتنا التجارية”.

ومؤخرا، تراجعت العلاقات بين البلدين عقب فرض واشنطن قيودا تجارية على بكين، تقول إنها “ضرورية لحماية الأمن القومي”، بينما ترى الصين أنها “تعيق نموها الاقتصادي”.

(الأناضول)