لتفادي التفوق الإسرائيلي واليوناني.. تركيا ستراهن على اقتناء 40 مقاتلة يوروفايتر بدل انتظار صفقة إف 16 الأمريكية

لندن- “القدس العربي”: تسعى تركيا الى اقتناء الطائرات المقاتلة الأوروبية “يوروفايتر” والتقليل من طائرات إف 16 الأمريكية، وذلك سبب الصعوبات التي مازالت تضعها واشنطن حول صفقة المقاتلات، وكذلك لتفادي التفوق اليوناني والإسرائيلي الجوي في المنطقة.
وتتناول مختلف المواقع العسكرية الغربية مثل “غالاكسيا ميليتاري” و”ميتا ديفانس” هذه الأيام رغبة تركيا في اقتناء 40 مقاتلة “يوروفايتر” لتعزيز سلاح الجو بعدما أصبح يعاني من ضعف حقيقي نتيجة اعتماده على مقاتلات إف 16 القديمة التي تعود الى الثمانينات والتسعينات.
تركيا ترغب في اقتناء 40 مقاتلة “يوروفايتر” لتعزيز سلاح الجو بعدما أصبح يعاني من ضعف حقيقي نتيجة اعتماده على مقاتلات إف 16 القديمة التي تعود الى الثمانينات والتسعينات
وتسعى تركيا الى منذ سنوات الى الحصول على إف 16 الأمريكية وكذلك برامج لتحديث تلك التي تمتلكها، وكانت واشنطن ترفض في الماضي، وصادق نسبيا منذ شهور ولكن بشروط وبدون تاريخ واضح لإنجاز الصفقة. ويجد الجيش التركي نفسه في وضع صعب نتيجة عوامل متعددة ومنها، تأخر برنامج الصناعة التركية في صناعة مقاتلة من الجيل الرابع أو الخامس، إذ حققت تركيا قفزة نوعية كبيرة في صناعة الطائرات المسيرة ولكنها فشلت في صناعة مقاتلة كلاسيكية حتى الآن. في الوقت ذاته، ترفض تركيا اقتناء طائرات سوخوي الروسية لتفادي مزيد من التوتر مغ الغرب وأساسا مع الولايات المتحدة، إذ أن اقتنائها لنظام الدفاع الجوي إس 400 الروسي تسبب لها في مشاكل مع الولايات المتحدة، وقامت الأخيرة برفض تحديث طائرات أف 16 وطردتها من برنامج طائرة إف 35. كما ترفض تركيا لأسباب سياسية وعسكرية اقتناء الرافال الفرنسية.
ومن جهة أخرى، لا تريد تركيا أن تبقى بدون سلاح جوي متطور في وقت حصلت غريمتها التاريخية، اليونان، على مقاتلات رافال الفرنسية المتطورة وستحصل مستقبلا على طائرات إف 35 الأمريكية. كما لا تريد أن تبقى دون القوة الجوية الإسرائيلية. ورغم توفر تركيا رفقة إيران على أكبر أسطول جوي في العالم من الطائرات المسيرة “بيرقدار” ، إلا أنها تبقى في حاجة للطائرات المقاتلة الكلاسيكية. ويضاف الى كل هذا، فرضية وصول دونالد ترامب الى البيت الأبيض ومعارضته للصفقة.
ولن تجد تركيا صعوبات في التوصل الى اتفاق مع ثلاث دول المصنعة للمقاتلة “يوروفايتر” من أصل أربعة وهي بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا، لاسيما وأن الشركة التي تنتج هذه المقاتلة في أمس الحاجة الى صفقات جديدة لتفادي صعوبات مالية. ويبقى العائق الوحيد هو بعض التحفظ من طرف المانيا، الدولة الرابعة في التصنيع، التي تنتقد أنقرة بسبب تصريحاتها النارية تجاه إسرائيل بعد انفجار طوفان الأقصى. وكانت ألمانيا قد مارست الفيتو لسنوات على إتمام صفقة اليورفايتر لصالح العربية السعودية، ورفعته مؤخرا.
وفي حالة التوصل الى اتفاق حول هذه الصفقة التي بحثها الرئيس التركي طيب رجب أردوغان مع المستشار الألماني جورج شولتز خلال القمة الأخيرة للحلف الأطلسي، سيكون على حساب إف 16 الأمريكية. وخصصت تركيا 23 مليار دولار لاقتناء 40 طائرة إف 16 وتحديث 80 أخرى، ولكنها قد تخصص 10 مليار دولار للمقاتلة الأوروبية ورما التخلي مستقبلا عن إف 16.
نتمنى لتركيا السلطان أردوغان كل الخير و الازدهار والتفوق على الغرب العنصري المنافق البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين ✌️🇵🇸😎👍
ألم يأتيك خبر ما يحصل للاجئين السوريين في تركيا ، ألم تري ما يحصل للسياح العرب في اسطنبول ؟
العنصرية الغربية مكروهة فمخرحبا بالعنصرية التركية .
سبحان الله
تركيا عضو في الناتو ، ومع ذلك لبعض شطحات سياسيه هنا وهناك يفرض عليها بعض دول الاتحاد الأوروبي او بالأوضح أقرانها من أعضاء الناتو قيودا على تحديث سلاحها ك الحوى الذي اصبح متقادما طائرات F16 من الأجيال القديمه لا تناسب متطلبات العصر الحالي ، وأمريكا فرضت عليها وهي حليفتها في الناتو ومتواجدة في قاعدة انجرليك في تركيا،، فرضت عليها عقوبات بعدم تزويدها بأجيال حديثه من F16 بل من تحديث القديم منها بل طردتها من مشروع F35 ولم تزودها بمنظومة الباتريوت ؟ مما الجأ أردوغان إلى بوتين حيث حاول دون نجاح ان يجمع بين حصانين لعربة واحده ، لم يحاول اردوغان الخروج من الناتو ، لم يحاول إنهاء الوجود الأمريكي والناتو في انجيرليك ، ذلك يعطي مؤشرا ان تركيا بحاجة للغرب اكثر من حاجة الغرب لتركيا ،، إذن فما بال الدول العربيه مع امريكا وأوروبا بشأن الحصول على اسلحة متطورة تتناسب واحتياجات العصر ،، لا يقلق امريكا والغرب توجه الدول العربية لروسيا بشأن التسليح ، ان بعض الدول العربية مثل الحزائر وليبيا يوما وسوريا والعراق يوما ومصر يوما كانت جل أسلحتهم من الاتحاد السوفييتي سابقا وروسيا حاليا ، ولا يحاول الغرب او امريكا جذب هذه الدول لبيعها اسلحة ما ؟ انها عنق الزجاجة ، شئنا ام أبينا ؟
هاذه الملايير يجب أن تخصص لصناعة طائرات تركية مستقلة.
أما الطائرات الغربية فيمكن تعطيلها بواسطة الأقمار الاصطناعية الغربية
سيأتي الوقت الذي ستغادر فيه تركيا الناتو وربما يكون هذا قريبا جدآ، وسيكون على الولايات المتحدة الأمريكية مغادرة قاعدة انجرليك التركية وتفكيك الروس النووية الأمريكية فيها والتوجه نحو اليونان وهذا ماتفكر فيه أمريكا منذ فترة بعد ان تعقدت علاقتها مع تركيا بسبب النهج الذي يتبعه أردوغان في سياسات تركيا الخارجية والذي يغضب أمريكا والغرب معا، وكان الموقف الأمريكي والغربي محبط لتركيا الحليف المهم والقوي في الناتو بعد الازمة التي نشأت بين تركيا وروسيا إثر إسقاط المقاتلة الروسية وشعرت تركيا بأن الغرب لايرغب في مواجهة روسيا اذا نشب صراع معها بسبب تركيا، وأن الناتو معني فقط بالدفاع عن الدول الغربية دون تركيا، وكانت تركيا تستجدي حليفتها الولايات المتحدة لتزويدها بمنظومة دفاع جوي متطورة لمواجهة التهديدات الروسية القادمة إليها من سوريا في اوج الازمة السورية واحتدام الخلاف بين تركيا وروسيا إلا أن أردوغان كان أكثر براغماتية وأدرك بسرعة أهمية تغيير النهج مع روسيا وقلب على أمريكا والناتو ظهر المجن وأعاد الدفئ في العلاقات مع روسيا واعتذر وتصالح مع بوتين و استطاع ان يحصل منها بسرعة على منظومة اس 400 للدفاع الجوي المتطورة مما اغضب أمريكا وحلفائها الغربيين.