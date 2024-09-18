لتوسيع احتلال نتساريم وفيلادلفيا.. إسرائيل تنسف منازل في غزة ورفح- (فيديو)

فلسطينيون يبحثون عن ناجين بعد غارة إسرائيلية على مبنى في حي الدرج بمدينة غزة

غزة: كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، عمليات نسف منازل في مدينتي غزة ورفح، لتوسيع احتلاله ممر نتساريم (وسط) ومحور فيلادلفيا (جنوب) على حدود القطاع الفلسطيني مع مصر.

بموازاة ذلك، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية وقصفه المدفعي على منازل وأراضٍ ما تسبب في استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين، ضمن حرب تقترب من إكمال عامها الأول.

وقال مصدر محلي في مدينة غزة، إن “الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات نسف مكثفة لمبانٍ ومربعات سكنية في محيط مفترق دولة بحي الزيتون جنوب شرق المدينة”.

كما نسف جيش الاحتلال مباني سكنية في مدينة الزهراء جنوب غزة، وسُمع دوي الانفجارات العنيفة في المحافظة الوسطى، وفق شهود عيان لمراسل الأناضول.

وفي رفح جنوب القطاع، اشتعلت النيران في أماكن عدة جراء نسف الجيش مباني سكنية وسط المدينة وغربها، حسب مصدر محلي.

ويكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ مدة عمليات نسف مبان ومربعات سكنية في إطار توسيع ممر نيتساريم، الذي يقسم قطاع غزة إلى شمال وجنوب، بالإضافة إلى محور فيلاديلفيا الحدودي.

ويعرقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إمكانية إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى عبر إصراره على استمرار احتلال ممر نتساريم ومحور وفيلادلفيا ومعبر رفح، وهو ما ترفضه حركة حماس.

📹 متابعة صفا| الدفاع المدني: انتشال شهيدان و8 إصابات جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة "حجاج" في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة pic.twitter.com/otUd9lplx7 — وكالة صفا (@SafaPs) September 17, 2024

غارات إسرائيلية

وأفاد جهاز الدفاع المدني في غزة، عبر بيان، باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين جراء استهداف منزل لعائلة “حجاج” في شارع كشكو بحي الزيتون.

وقال شهود عيان إن “المناطق الجنوبية في حي تل الهوا غرب مدينة غزة تعرضت لقصف مدفعي مكثف، بينما سقطت 3 قذائف مدفعية قرب ديوان أبو شريعة بحي الصبرة جنوب المدينة”.

#عاجـــــــــــــل قبل قليل عدة قذائف سقطت قرب ديوان ابو شريعة بحي الصبرة جنوب مدينة غزة pic.twitter.com/wlPZXeCrxb — احداث حول العالم 🌎 (@alking14399969) September 17, 2024

وفي المحافظة الوسطى أطلقت آليات إسرائيلية النار بشكل مكثف شمال مخيمي البريج والنصيرات، وسط حركة مكثفة للآليات بالتزامن مع إطلاق نار بين حين وآخر.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربا على غزة خلّفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزي في غزة.

كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وحولت تل أبيب قطاع غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصره للعام الـ18، وأجبرت حربها نحو مليونين من مواطنيه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء.

(الأناضول)