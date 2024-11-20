لجنة أمريكية إسرائيلية للنظر في تقارير عن أضرار للمدنيين في حرب غزة تجتمع في ديسمبر

في موقع غارة إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين في وسط قطاع غزة في 19 نوفمبر 2024. ا ف ب

واشنطن: قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن لجنة أمريكية إسرائيلية للنظر في التقارير المتعلقة بأضرار المدنيين من الحرب في قطاع غزة ستجتمع لأول مرة في أوائل ديسمبر/كانون الأول، متأخرة بأكثر من شهر عن الدعوة الأمريكية لإنشاء هذه اللجنة بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، الثلاثاء، إن الاجتماع المقبل تم الاتفاق عليه بعد مناقشات مكثفة بين المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين بشأن حوادث وتقارير عن ضحايا مدنيين تتعلق بأسلحة أمريكية الصنع، أو مقدمة من الولايات المتحدة.

وأضاف ميلر للصحفيين: “الغرض من هذه القناة هو دعم العمل المستمر الذي تقوم به وزارة الخارجية لإجراء تقييمات بشأن استخدام الأسلحة المقدمة من الولايات المتحدة… إنها تهدف إلى جمع معلومات عن الحوادث التي أثيرت، والتي تثير القلق أو التساؤلات”.

وقال إن المعلومات التي يتم جمعها من خلال هذه اللجنة ستساعد في اتخاذ قرارات السياسة الأمريكية بشأن أي ردّ على الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي في النزاع الذي يدور منذ الهجوم الذي شنته حركة “حماس” على إسرائيل، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أدى إلى الهجمات الانتقامية الإسرائيلية في غزة.

ويقول خبراء إن المجاعة قد تكون قد بدأت بالفعل في شمال غزة، حيث تشن إسرائيل هجوماً مستمراً، منذ أسابيع، أسفر عن مقتل المئات من الأشخاص وتشريد عشرات الآلاف.

(أ ب)