لايف ستايل | تكنولوجيا

لجنة أمريكية بصدد وضع قواعد لاستخدام الذكاء الاصطناعي بمنصات التداول

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
0

واشنطن: قال جاري جينسلر رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إن اللجنة المنظمة لبورصة وول ستريت بصدد وضع قواعد لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي على منصات التداول لاحتمال أن ينطوي على تضارب في المصالح.

وأضاف جينسلر في كلمة الاثنين أن اللجنة ستحتاج أيضا لتبني “فكر جديد” لمواجهة التحديات التي يمثلها استخدام تقنيات مثل أدوات التحليل التنبؤي وتعلم الآلة أمام الاستقرار المالي.

وبحسب نسخة من الكلمة، أوضح جينسلر أنه إذا ما راعت أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة بمنصات التداول مصلحة المنصات والعملاء على حد سواء “فقد يؤدي ذلك إلى تضارب في المصالح”، مبينا أنه كلف فريق عمل اللجنة بوضع مقترحات تنظيمية جديدة للتصدي لذلك.

وذكر جينسلر أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي أيضا لتعزيز الارتباط البيني للنظام المالي العالمي، وهو أمر ربما لا تكون نماذج إدارة المخاطر مستعدة له في الوقت الحالي.

وأردف “كثير من التحديات التي قد يمثلها الذكاء الاصطناعي مستقبلا أمام الاستقرار المالي… ستتطلب فكرا جديدا”.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

مجلس الأمن الدولي يعقد أول محادثات حول مخاطر الذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع
17 - يوليو - 2023
في الصراع مع «إسرائيل»: مخاطر الذكاء الاصطناعي على أمننا القومي؟
16 - يوليو - 2023
الذكاء الاصطناعي… هل يدمر الإنسان نفسه بما صنع؟
16 - يوليو - 2023
ممثلو هوليوود: لقد خُدعنا.. استبدلونا بالذكاء الاصطناعي 
14 - يوليو - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية