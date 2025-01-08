لجنة إسرائيلية توصي بالاستعداد لمواجهة عسكرية محتملة مع تركيا

تظاهرة تضامناً مع الفلسطينيين بعد صلاة الفجر الأولى في العام الجديد في إسطنبول، 1 يناير 2025. رويترز

لندن- “القدس العربي”: كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية أن لجنة عسكرية رفيعة المستوى أوصت، في تقرير حديث، بضرورة استعداد إسرائيل لمواجهة عسكرية محتملة مع تركيا “التي ترغب في استعادة الإمبراطورية العثمانية”، داعيةً إلى زيادة ميزانية الدفاع بأربعة مليارات دولار سنوياً، على مدى خمس سنوات.

وأكدت لجنة “ناغل”، التي يرأسها الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الجنرال يعقوب ناغل، في تقريرها المقدم إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزيري الدفاع والمالية، أن التحالف التركي- السوري قد يشكّل تهديداً يفوق خطورة التهديد الإيراني على المصالح الإسرائيلية.

وحذر التقرير من أن “القوات المدعومة من تركيا يمكن أن تعمل كأداة وسيطة”، ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة، مشيراً إلى ما وصفه بـ “السياسة العدوانية المتزايدة” للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إن “المنطقة تشهد تغييراً جوهرياً”، مضيفاً: “عرفنا، منذ سنوات، أن إيران تشكل التهديد الأكبر لنا، لكننا نشهد اليوم دخول قوى إضافية في الميدان”.

وأكد مركز مكافحة التضليل الإعلامي التركي أن بلاده لم تتخذ أي خطوات لتحسين العلاقات مع إسرائيل، مشيراً إلى أن القطيعة جاءت على خلفية ما وصفه بـ “جريمة الإبادة الجماعية في غزة”.

يذكر أن لجنة “ناغل” تشكّلت عام 2023 لتقديم توصيات لوزارة الدفاع الإسرائيلية بشأن التهديدات المحتملة، وتضم في عضويتها خبراء عسكريين وأمنيين بارزين.

(وكالات)